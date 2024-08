Feira de confeitaria artesanal busca impulsionar retomada do setor no RS

Jamil Aiquel

15 Agosto 2024

A segunda edição da ChocolaTCHÊ será realizada nos dias 10 a 11 de setembro, em Canoas

A segunda edição da ChocolaTCHÊ será realizada nos dias 10 a 11 de setembro. A Feira e Congresso de Confeitaria Artesanal do Rio Grande do Sul é organizada pelo Instituto Sul Doce e tem como objetivo impulsionar a retomada e a qualificação do setor. O evento reunirá tendências de mercado, fornecedores, aulas-show com experiências práticas em cozinha colaborativa, grade de mentorias, além de uma programação especial de painéis com histórias de empreendedorismo e receitas para crescer como confeiteiro. A organização espera receber cerca de 1,2 mil visitantes por dia. O evento conta com mais de 20 marcas apoiadoras, que apresentarão soluções em equipamentos e insumos para o segmento. Além disso, múltiplas ativações de aprendizagem e relacionamento estarão disponíveis na feira, como um lounge para promover networking e parcerias, um laboratório de inovação, criatividade e empreendedorismo e uma arena com oficinas e workshops.