Cinema a céu aberto é novidade em bar na Cidade Baixa

13 Agosto 2024

A primeira edição ocorrerá nesta quarta-feira (14), às 20h, com entrada franca

O Brita (@britapoa), bar que opera em um espaço ao ar livre na Cidade Baixa, passará a contar com sessões mensais de cinema. O CineBrita é um projeto que visa fomentar o cenário cultural, já incentivado por outras ações do estabelecimento. A primeira edição ocorrerá nesta quarta-feira (14), às 20h, com entrada franca.De acordo com os sócios, a ideia do projeto é diversificar e incluir o público. Todo mês, uma temática diferente será escolhida e os clientes poderão votar no Instagram do bar para definir o filme que será exibido. A primeira edição do CineBrita é voltada ao cinema nacional, e o filme escolhido pelo público foi O Auto da Compadecida.