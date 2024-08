Feira de empreendedorismo jovem irá doar parte do valor arrecadado para vítimas da enchente

09 Agosto 2024

A Feira de Miniempresas busca proporcionar aos jovens a oportunidade de vender seus produtos e demonstrar suas habilidades empreendedoras

A 52ª edição da Feira de Miniempresas acontecerá nos dias 9 e 10 de agosto no Shopping Iguatemi. O evento, organizado pela Junior Achievement Rio Grande do Sul, faz parte do Programa Miniempresa da ONG, e busca proporcionar aos jovens a oportunidade de vender seus produtos e demonstrar suas habilidades empreendedoras. Estandes para exibir os produtos criados pelos estudantes serão montadas, o que proporcionará aos jovens a possibilidade de interagir diretamente com o público. Segundo o material de divulgação, parte do valor arrecadado será direcionado às vítimas da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio. Uma das regras do programa é destinar uma quantia para ONGs e projetos sociais, mas, neste ano, os próprios jovens optaram por encaminhar também parte dos valores para as vítimas da tragédia. Na última edição, mais de R$ 70 mil foram doados pelos estudantes para ONGs gaúchas