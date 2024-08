Vinícola gaúcha lança espumante em parceria com o chef francês Érick Jacquin

A Casa Perini, vinícola que opera desde 1929 em Farroupilha, na Serra Gaúcha, criou, em parceria com o chef francês Érick Jacquin, um espumante que remete às clássicas bebidas da região de Champagne, na França. A edição limitada, com 12 mil garrafas, é um vinho base é composto 100% pela variedade Chardonnay e a tomada de espuma é realizada pelo método Charmat.

Franco Perini, presidente do conselho administrativo da vinícola, conta que a relação com o chef vem de longa data. A parceria iniciou em 2016, durante uma gravação do programa Masterchef, da Band, em que Jacquin é jurado. "Ele é um cara superacessível e gosta muito de vinhos e espumantes, assim como a gente. Fomos nos aproximando. Cada vez que ele vinha para o Sul, nos visitava e sempre fazia uma provocação de dizer que queria fazer um champagne no Brasil. Dizia, no português-afrancesado dele, que queria fazer um espumante com mais peso, mais densidade, mais maduro, mais amarelo, mas sem perder a recrescência característica dos espumantes brasileiros", conta Franco.

Assim, no início deste ano, começou a elaboração do produto que mescla as características típicas das bebidas produzidas nos dois países. "Foi um espumante feito a muitas mãos. O chef gosta muito, degusta muito bem, então sempre foi muito contributivo. Optamos por elaborar um espumante com uma densidade maior, mais cremoso, que resgata um pouco o que é o estilo dos grandes champagnes, mas sem perder a característica que é peculiar do espumante brasileiro, que é refrescante, festivo, gastronômico ", afirma Franco.

A produção faz parte de duas celebrações especiais para o chef de cozinha que comanda seis restaurantes no Brasil. "Fizemos um lote inicial prevendo que ele possa ser o rótulo que vai comemorar os 35 anos do Jacquin no Brasil e os 60 anos de idade dele, que faz aniversário em 9 de dezembro", revela Franco, destacando que o rótulo também estará disponível para o público. "Temos uma quantidade que será destinada para comercialização. Vamos começar a distribuir nos nossos principais clientes no Brasil, e vamos ver como o consumidor vai assimilar essa ideia", pondera o empresário sobre uma possível continuidade do produto. "Ele é multimídia, é uma plataforma digital muito forte, e está sendo bem legal trabalhar isso com ele. Estamos com boas expectativas quanto a relação dos consumidores com esse novo rótulo que tem a assinatura dele", completa.

De acordo com Franco, levar para o mercado um espumante assinado por um renomado chef tem muita conexão com o posicionamento da vinícola no mercado. "A Casa Perini sempre vai ter esse DNA de inovação. Buscamos sempre provocar o consumidor com rótulos distintos, com uma certa alquimia nos produtos e uma forma irreverente de se relacionar na comunicação com o consumidor", diz. A partir da experiência com Jacquin, a vinícola não descarta novas parcerias similares. "Estamos muito abertos a isso, mas temos critérios. O rótulo de vinho e espumante tem que carregar uma identidade do nome que ele está levando. Precisa ser alguém que realmente seja contributivo com olfato, paladar, para que a gente consiga apresentar produtos distintos para o consumidor", garante.