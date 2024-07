Pesquisa revela comportamento de consumidores gaúchos até 50 anos e com mais de 51 anos

A pesquisada Análise de Comportamentos e Expectativas dos Consumidores Gaúchos foi desenvolvida a partir de questionário elaborado pelo Omni-X, hub de inovação na Experiência de Consumo Omnichannel instalado no ecossitema Tecnopuc Business, com base em levantamentos anteriores para o Jornal do Comércio. Foram 412 questionários válidos através de dados online utilizando a plataforma Qualtrics. As informações foram coletadas entre 20 e 30 de junho de 2024. A pesquisa oferece uma análise das mudanças no comportamento de consumo, imagem de marca e expectativas dos gaúchos, especialmente após eventos climáticos críticos. Com um enfoque em duas faixas etárias distintas - até 50 anos e com 51 anos ou mais -, o estudo permite uma visão sobre percepções e hábitos de grupos etários , revelando como as gerações respondem a mudanças econômicas e ambientais.

A faixa etária mais jovem tem uma distribuição mais equilibrada de gênero (53,3% feminino e 43,6% masculino), enquanto a faixa mais velha é predominantemente masculina (30% feminino e 69,9% masculino).

Os respondentes mais velhos são majoritariamente casados (61,2% casados, 13,3% solteiros), refletindo maior estabilidade conjugal do que os mais jovens (32,88% casados, 35,57% solteiros). Por outro lado, observa-se que casais que vivem juntos ou possuem união estável concentram a maioria dos jovens.

LEIA TAMBÉM> Empresa gaúcha de cosméticos à base de óleo de uva celebra 20 anos com planos de expansão

Comportamento de compra

Ambas as faixas etárias mostram uma tendência a manter seus comportamentos de compra, com uma leve inclinação a reduzir o consumo de itens não essenciais entre os mais jovens (39,60%). A similaridade na manutenção do comportamento de compra entre as faixas etárias pode indicar uma resiliência geral dos hábitos de consumo frente a crises . No entanto, a ligeira redução no consumo de itens não essenciais entre os mais jovens pode ser atribuída a uma maior sensibilidade às mudanças econômicas e uma maior propensão para ajustar seus gastos em resposta a incertezas financeiras.

Preferência marca local

Ambas as faixas etárias possuem uma percepção positiva das marcas locais , embora os mais velhos tenham uma avaliação ligeiramente melhor.

• M = média. SD = desvio padrão

Comprometimento com a marca gaúcha

Os consumidores mais velhos (M: 3,5, SD: 0,8) percebem que as marcas gaúchas têm um maior significado pessoal do que os mais jovens (M: 3,3, SD: 1,0).

Otimismo gaúcho

Os mais velhos são ligeiramente mais otimistas em relação ao futuro, dados que eles acreditam as pessoas adotarão hábitos mais responsáveis ambientalmente (M: 3,0, SD: 1,0), bem como percebem que a solidariedade e a humanidade serão mais valorizadas pela sociedade (M: 3,5, SD: 1,0).

Nota: * Diferença significativa (p < .05)

Qualidade dos produtos gaúchos

Consumidores mais jovens (M : 4,3, SD: 1,1 ) percebem os produtos gaúchos como de maior qualidade em comparação aos mais velhos (M: 4,0, SD: 1,0). Assim como sua percepção sobre os produtos concorrentes aos produtos gaúchos são vistos como mais baratos.

Nota: * Diferença significativa (p < .05)

Marketing e posicionamento de marca

Os resultados apresentados revelam diferenças significativas entre as percepções e comportamentos de consumo de diferentes faixas etárias. Consumidores mais jovens tendem a valorizar mais a qualidade dos produtos gaúchos e são mais propensos a mudar seus hábitos de consumo em resposta a eventos externos.

Em contrapartida, os consumidores mais velhos demonstram maior estabilidade em seus comportamentos de compra, um comprometimento emocional mais forte com as marcas locais e uma visão mais otimista do futuro. Essa análise comparativa indica que estratégias de marketing e comunicação para marcas gaúchas devem considerar essas diferenças etárias.

Para os mais jovens, destacar a qualidade superior dos produtos pode ser uma estratégia eficaz, enquanto para os mais velhos enfatizar a conexão emocional e a tradição pode reforçar a fidelidade à marca . Além disso, a adaptação às mudanças no comportamento de consumo pós- -crise é crucial para atender às expectativas e necessidades específicas de cada grupo etário, promovendo um consumo consciente e alinhado com os valores dos consumidores.

A pesquisa indica que marcas identificadas como gaúchas possuem uma posição vantajosa. As marcas devem continuar a enfatizar suas raízes e a autenticidade regional, utilizando elementos culturais e históricos do Rio Grande do Sul em suas comunicações. Além disso, consumidores mais velhos acreditam que hábitos responsáveis ambientalmente serão mais valorizados no futuro. Implementar práticas sustentáveis e comunicar essas ações de forma transparente pode atrair essa faixa etária, demonstrando um compromisso com a responsabilidade ambiental e social.