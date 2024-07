LISTA: 9 negócios inspirados no rock para conhecer em Porto Alegre

Neste sábado (13), é comemorado o Dia Internacional do Rock. A data foi escolhida em homenagem ao Live Aid , festival de música que reuniu diversos gigantes do gênero em um show beneficente em 1985. Para celebrar a data, o GeraçãoE preparou uma lista com nove negócios de Porto Alegre que tem o rock’n’roll no seu DNA.

1. Focado no rock gaúcho

Foto de Marco Lopez, empreendedor da marca de itens para bandas Produto Oficial ANDRESSA PUFAL/JC

A loja trabalha com mais de 40 bandas, oferecendo dois modelos de negócios: um para bandas conhecidas, onde o investimento é da empresa e os artistas recebem direitos autorais, e outro para bandas menores, que investem a preço de custo. Produto Oficial é um e-commerce dedicado à produção e à comercialização de itens licenciados de bandas do rock gaúcho.

2. Camisetas de rock desde 2003

Por mês, a Back in Black vende cerca de 2 mil itens ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC

A Back in Black oferece mais de 500 modelos de camisetas de 100 bandas diferentes e também itens geek, mantendo sua proposta de variedade de estilos e tamanhos. Back in Black, loja especializada em camisetas e acessórios de rock, mudou-se para a avenida Osvaldo Aranha, nº 982, no bairro Bom Fim, após 20 anos operando no Shopping Total. Fundada em 2003, a loja surgiu com o foco em camisetas de rock e se mudou, em março, para próximo de pontos estratégicos da Capital, como o Bar Ocidente e o Auditório Araújo Vianna.

3. Inspirado nos Beatles

Desde 1987, o Sargent Peppers Bar tem a música no seu DNA, inspirado no álbum dos Beatles e com ares de pub inglês. O bar opera desde 2012 na rua Quintino Bocaiúva, nº 256, no bairro Moinhos de Vento, e é conhecido pela música ao vivo diária , incluindo uma banda residente e artistas convidados.

4. Pub dedicado ao rock

petiscos, pizzas e coquetéis autorais que levam o nome de grandes astros do rock, como os drinks Jim Morrison e Freddie Mercury. O pub recomenda reservas antecipadas. Sixteen Station é um pub dedicado ao rock e busca difundir a cultura rock'n'roll e apoiar artistas locais. O pub fica na avenida Benjamin Constant, nº 747, no bairro São João. No cardápio, destacam-se

5. Quarto inspirado no rock

Com caixas de som espalhadas por todo o ambiente, a My Way busca trazer uma experiência diferente para os clientes que quiserem alugar o espaço LUIZA PRADO/JC

A startup My Way criou em seu coliving um quarto inspirado no Rock and Roll . O objetivo do empreendimento é oferecer uma experiência diferenciada, integrando cultura e arte ao ambiente, localizado no prédio do antigo Hotel Comfort, na avenida Loureiro da Silva, nº 1660, na Cidade Baixa. A ideia surgiu de um dos moradores do local, que era um grande apaixonado por música, resultando em um apartamento decorado com elementos de rock.

6. Rede internacional

Hard Rock Café, franquia internacional de restaurante conta com uma unidade na capital gaúcha desde 2023, no Pontal Shopping. Ocupando uma área de 1 mil metros quadrados com capacidade para 350 pessoas sentadas e 700 no total, o local combina gastronomia, bar, música e venda de artigos da marca, e oferece uma vista panorâmica para o Guaíba. Esta é a segunda unidade no Rio Grande do Sul, que já contava com um espaço em Gramado, na Serra. A decoração é temática com objetos de artistas famosos, como um prato de bateria do falecido Taylor Hawkins, uma peça de roupa da Shakira e uma guitarra de Jimmy Page.

7. Pizzaria temática

Antônio Fernandes, Proprietário Xuvisko Pizzas. GE. Moinhos de Ventos. Pizzaria TÂNIA MEINERZ/JC

Xuvisko Pizzas é uma referência em rodízio de pizzas no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O local combina uma atmosfera dedicada ao rock n' roll com uma vasta oferta de sabores em seu rodízio de pizzas, hoje contando com mais de 50 opções de sabores. O ambiente temático com decoração inspirada em ícones do rock destaca-se como atrativo aos amantes do gênero. Desde 1970, a

8. Como no filme

A escola de música focada em rock n' roll opera desde 2020 em Porto Alegre ANA TERRA FIRMINO/JC

School of Rock, franquia de escola de música em Porto Alegre, oferece uma metodologia diferenciada que inclui experiência de palco para os alunos, com apresentações ao vivo. Inaugurada no final de 2020, a escola superou desafios impostos pela pandemia e começou a operar plenamente em junho de 2021. Além de ensinar rock n' roll, a escola abrange outros ritmos musicais e visa desenvolver habilidades pessoais como falar em público e interagir socialmente.

9. Para os vitroleiros

Entrevista com o empresário Rogério Cazzetta, pelos 29 anos da Toca do Disco, tradicional loja de vinis do Bomfim. LUIZA PRADO/JC