Esperança é marca da retomada

Canoas foi uma das cidades gaúchas mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Agora, passados dois meses do início das cheias, empreendedores e empreendedoras vivem o processo de retomada. Esse movimento, cheio de desafios, é ainda mais difícil no bairro Mathias Velho, um dos mais impactados. Foi por lá, mais especificamente na avenida Rio Grande do Sul, que a nossa equipe encontrou as histórias contadas na Página Central desta edição.

É claro que ainda há muito trabalho para ser feito: as ruas seguem com diversos resíduos e o momento é de limpeza e reconstrução. Mas o que chamou atenção da equipe do GeraçãoE não foi o cenário de destruição, tão noticiado desde maio. A equipe chegou na redação do Jornal do Comércio após a produção destas matérias tomada pela esperança dos empreendedores e das empreendedoras.

Pessoas que realmente acreditam em Canoas e, mais especificamente, na região do bairro Mathias Velho como uma potência. As dificuldades e incertezas são inúmeras, mas é tocante ver a união pela retomada de um ponto tão importante da Região Metropolitana. #forçaCanoas