Agência de turismo focada na comunidade LGBTQIAPN+ celebra 17 anos

Há 17 anos, a recém-formada turismóloga Mariana Fortes idealizou sua agência de turismo. Além da formação já concluída, ela tomou uma decisão: estudar sobre segmentação e gestão de negócios. Após definir que seu eixo de negócio seria focado no público LGBTQIAPN+, Mariana convidou uma ex-colega de curso para fundar a Equality.

Mariana conta que nunca tinha trabalhado na área de turismo, mas tinha experiência em eventos voltados para este público, diferentemente de sua sócia, que já possuía experiência na área de turismo. A parceria das fundadoras durou até 2012, quando Mariana assumiu a agência sozinha, comandando a equipe de funcionários já comprometida com a causa.

Desde o início, a segmentação de mercado foi uma estratégia fundamental para a Equality. A decisão de focar no público LGBTQIAPN+ veio por ser um nicho que já era parte do círculo social das sócias e sobre o qual Mariana tinha algum conhecimento a partir de sua irmã, que faz parte da comunidade. "No começo, me perguntavam se isso não era preconceito, exclusão, mas eu acredito que seja justamente o contrário. Não vejo nossa segmentação como preconceito e sim como inclusão", pontua Mariana. Elas exploraram outras possibilidades, como o turismo para a terceira idade, mas percebem que o segmento LGBTQIAPN+ tem maior potencial.

LEIA TAMBÉM > Espaço de beleza inaugura novo ponto em casarão histórico de 1920 no Moinhos de Vento

Inspiradas por uma agência similar que operou entre 1999 e 2001 em Porto Alegre, Mariana investigou os motivos pelos quais essa agência não prosperou, buscando evitar os mesmos erros. A Equality surgiu, então, embasada em pesquisas e com uma visão clara sobre a segmentação de mercado. Mariana destaca a importância de tratar todos os clientes de maneira imparcial, respeitando as particularidades de cada grupo dentro do público LGBTQIAPN+. "Não se pode olhar para o público LGBT como se fossem apenas pink money, enquanto as pessoas olharem para essas pessoas apenas como números, não vão conquistar esse público que gasta cerca de 30% a mais contratando serviços" , explica Mariana.



Em 2012, com Mariana à frente da empresa, a Equality continuou crescendo e se adaptando às mudanças no mercado e na sociedade. A pandemia de Covid-19 trouxe novos desafios, e a agência passou a operar de forma remota.

De acordo com a fundadora, a empresa se destaca pelo atendimento personalizado e humanizado, com foco na individualidade de cada cliente. Mariana ressalta que a imparcialidade e a proximidade no atendimento são cruciais para conquistar e fidelizar a clientela, especialmente em um mercado ainda marcado pelo preconceito.

"Nunca escondi que a Equality é pensada para o público LGBT, então, se eu percebo alguém sendo minimamente preconceituoso durante o atendimento, tenho total tranquilidade para demitir esse cliente", conta.

LEIA TAMBÉM > Orgulho como eixo dos negócios

Hoje, a equipe da agência é composta por profissionais dedicados ao marketing, lazer e turismo corporativo, com Mariana focando no atendimento aos clientes mais antigos e aqueles que chegam por indicação. A agência oferece viagens personalizadas, incluindo passagens, seguros, reservas em hotéis e restaurantes, e pacotes completos. Além disso, a empresa conta com um aplicativo que auxilia os clientes durante suas viagens, fornecendo informações úteis e suporte em tempo real.

A identificação com a causa LGBTQIAPN+ continua sendo uma parte significativa estrutura da Equality. Hoje, cerca de 50% dos clientes da agência de turismo fazem parte da comunidade.

Para entrar em contato com a Equality, os clientes podem utilizar o Instagram (@equalityturismo), onde encontram o WhatsApp da agência. O atendimento para contratações de planos é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, mas a agência oferece suporte 24 horas para aqueles que estão em viagem, garantindo que os clientes possam contar com assistência sempre que necessário.