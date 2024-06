Pré-venda de bebida que envelhecerá por três anos é aposta de microfábrica de drinks em Porto Alegre

Três anos, três meses e três dias. Este é o tempo que o rum Alfredo 3.três.3 ficará envelhecendo em um barril de carvalho até ser envasado para consumo. O projeto de pré-venda da bebida foi idealizado por Ricardo Petrus, fundador das marcas Despacio Destilaria e LeMule Drinks, microfábrica urbana de drinks.



Como muitos outros negócios, as empresas de Ricardo foram atingidas pela enchente na Capital. A fábrica, localizada na Cidade Baixa, ficou com cerca de 1,5m de água em seu interior. As perdas, somando embalagens, insumos, matéria-prima e produtos já envasados, ultrapassam R$ 300 mil. Com 30 dias de paralisação total e a estimativa de mais dois meses para reorganizar o local e a produção, Ricardo projeta um desfalque de R$ 600 mil na empresa. O local produzia, em média, quatro mil litros de bebida por mês, e lançaria uma nova linha de rótulos nos próximos meses, mas teve que adiantar os planos, pois perdeu os rótulos antigos nas águas da enchente.

A marca lançaria uma nova linha de rótulos nos próximos meses, o que foi adiantado devido à perda dos rótulos antigos para as águas da enchente THAYNÁ WEISSBACH/JC



A história do rum de resgate começou ainda durante a pandemia, quando o empresário comprou quatro barris de carvalho para envelhecer bebidas. Foram desenvolvidas bebidas de mel, café, negroni e rum. As três primeiras foram envasadas e tiveram grande receptividade do público. O rum, entretanto, seria aberto somente em 2026, após envelhecer por cinco anos.

A barrica de carvalho com 200 litros de rum, no entanto, foi descartada compulsoriamente em razão da contaminação pela enchente. Ricardo gravou o momento em que despejou o rum como forma de simbolizar seu luto. “No processo de limpeza, a cabeça fica meio vazia, entra num estado meditativo, então surgiu a ideia de usar minha dor de perder o barril, que para mim foi uma dor muito semelhante à dor das pessoas que perderam suas fotos, seus objetos de apego ”, conta.



Buscando reerguer o capital das empresas, Ricardo inicialmente entrou em contato com seus fornecedores, solicitando extensão dos prazos de pagamento e reduzindo a quantidade de insumos nas compras. Durante a limpeza da fábrica, na rua João Alfredo, ele teve a ideia de fazer a pré-venda do destilado.

A água atingiu cerca de 1,5m de altura, comprometeu inclusive produtos já envasados THAYNÁ WEISSBACH/JC

Criado para ajudar a LeMule a se reerguer, o rum Alfredo 3.três.3 ficará envelhecendo em carvalho exatamente o mesmo tempo que a bebida perdida durante a enchente. “Neste momento, estamos com dificuldade de acessar auxílios governamentais, então o que está nos salvando é a nossa comunidade, o microecossistema em que a nossa empresa está inserida aqui na Capital, que são nossos clientes”, comenta.