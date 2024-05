LISTA: 6 hamburguerias gaúchas para conhecer e apoiar no Dia do Hambúrguer

Nesta terça-feira, 28 de Maio, é celebrado o Dia Mundial do Hambúrguer, data escolhida para homenagear um dos pratos mais tradicionais da culinária mundial. Em meio às enchentes que atingiram o Estado no início do mês, muitos empreendimentos focados na iguaria foram afetados e buscam a retomada de suas atividades. Confira a lista preparada pelo GeraçãoE com seis hamburguerias para conhecer e apoiar em Porto Alegre e Região Metropolitana.

1. Mark Hamburgueria





A Mark Hamburgueria conta com quatro sedes na capital gaúcha. Uma das unidades está localizada no coração da Cidade Baixa, um dos bairros mais atingidos pelas enchentes. Após duas semanas sem atendimento, o empreendimento voltou a operar normalmente. Para celebrar Dia Mundial do Hambúrguer, a Mark está oferecendo uma promoção: na compra de um hambúrguer, o cliente ganha uma cerveja de graça.



Endereço: A unidade da Cidade Baixa fica na rua Joaquim Nabuco, n° 383.

Horário: Na segunda-feira, o negócio opera das 18h às 23h. De terça a quinta-feira, das 11h30min às 16h e das 18h às 23h. Aos fins de semana, das 11h30min às 23h45min

2. Brita



O Brita é considerado um espaço multicultural a céu aberto que funciona desde 2020 na Cidade Baixa. Enquanto a operação estava parada por conta das enchentes que atingiram a cidade, os empreendedores por trás do negócio estavam na linha de frente, trabalhando com o resgate de pessoas afetadas. Com a baixa das águas, o local voltou a operar com o horário de funcionamento normal. O espaço conta com hambúrgueres no estilo smash, que são servidos acompanhados de batata frita e contam com opção vegana.

Endereço: rua General Lima e Silva, n° 1035, Cidade Baixa.

Horário: de quarta-feira a domingo, das 18h à meia-noite.

3. Severo Garage

Com lojas espalhadas pela região metropolitana, a franquia gaúcha é outro empreendimento que está se movimentando para ajudar. Em parceria com o Instituto Vakinha e o comediante Badin Colono, o Severo Garage está arrecadando doações para auxiliar os afetados pelas enchentes. Para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer, a Severo Garage está oferecendo uma bebida grátis na compra de um hambúrguer.

Endereço: avenida Venâncio Aires, n° 881.

Horário: de terça-feira a domingo, das 11h às 15h e das 17h30min às 22h30min.

4. Tio Burger



Localizado no bairro Petrópolis, o empreendimento é uma das operações encabeçadas por Marcelo Libel - nome por trás de negócios como o Culpado Donuts, Sim Sala Bim, Burro Burritos e Moishe's Deli. Apesar de não ter sido diretamente atingida pelas enchentes, a operação não mediu esforços para ajudar. O local segue recebendo doações de roupas, alimentos não perecíveis e produtos de higiene.



Endereço: avenida Protásio Alves, n° 230.

Horário de funcionamento: Segunda a quinta-feira, das 11h à meia-noite. Nos fins de semana, das 11h às 2h.

5. Inner Hamburgueria

Localizada em Canoas, uma das cidades mais afetadas pela tragédia, a Inner Hamburgueria tem como diferencial o rodízio de mini-hambúrguer e de minixis. Apesar de estar funcionando normalmente, o empreendimento buscou inovar, oferecendo rodízio por delivery para quem optar por não sair de casa. Por R$ 69,90, o cliente recebe uma porção para duas pessoas com hambúrgueres, batata frita e onion rings.



Endereço: avenida Açucena, n°1861, Canoas.

Horário: Terça-feira a domingo, das 19h às 23h.

6. Capim Burguer

Com uma unidade em Canos e outra em Porto Alegre, a Capim Burguer fez uma ação especial para o Dia Mundial do Hambúrguer. Neste terça-feira, a operação irá oferecer hambúrgueres por R$ 19,90 e, a cada lanche vendido, outro será doado para pessoas em vulnerabilidade.