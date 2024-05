Bar da Cidade Baixa promove feijoada em prol de comunidades quilombolas

28 Maio 2024

O Terreiro Bar Ancestral destinará 10% do valor arrecadado para os quilombos Machado e Areal da Baronesa

No próximo domingo (2), o Terreiro Bar realizará a terceira edição da Feijoada do Benedito para celebrar os seis anos da Cabocla Cervejas Artesanais, marca própria do local. Nesta edição, o evento se solidariza com as comunidades quilombolas de Porto Alegre afetadas pelas chuvas e enchentes recentes na capital. Das 11h às 15h, 10% da receita será destinada ao Quilombo do Areal e ao Quilombo dos Machados. Além disso, a feijoada será acompanhada pelo samba de Natália Santos e Banda, que também doará o couvert artístico para as comunidades.O bar fica localizado na rua Luiz Afonso, nº 247. Os ingressos antecipados custam entre R$ 50,00 e R$ 60,00 na hora do evento, sujeito à lotação da casa. A feijoada será servida no estilo bufê com opção vegana. O Terreiro Bar também arrecadará materiais de limpeza e higiene. Os clientes que trouxerem doações receberão uma dose de cachaça em troca.