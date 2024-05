Hackathon reúne startups em busca de soluções tecnológicas para prevenção de catástrofes climáticas

Soluções Inovadoras para Prevenir os Desastres Climáticos e Mitigar os Efeitos das Inundações acontece, de forma online, nesta quinta-feira (23). Startups nacionais e do exterior podem participar hackathon que tem o objetivo de pensar novas soluções para que tragédias como a do Rio Grande do Sul não ocorram novamente no Brasil. As inscrições encerram nesta quarta-feira (22) e podem ser feitas aqui.



Cada startup selecionará dois desses temas e irá propor soluções a partir delas. O evento

De acordo com Ivy Cristiny, responsável metodológica do hackathon, o evento busca construir um futuro possível e seguro para o Estado, além de prevenir situações posteriores, consequentes de mudanças climáticas. “ Não vamos desenvolver ideias do zero, mas focar em soluções atuais, já prontas, para acelerar a recuperação do Rio Grande do Sul. Queremos entender quais são as articulações que cada startup possui capacidade de fornecer” , explica.



No primeiro encontro, nesta quinta, além da divulgação dos desafios, ocorrerá a formação das equipes. O evento também contará com uma palestra do especialista em desastres climáticos e humanitários, Marcio Gagliato, da Fordham University, consultor da Unicef e WHO e membro do Comitê Independente de Reparação de Brumadinho. “Em meio a tudo que ainda está acontecendo, a mobilização do nosso ecossistema e seus recursos é o que nos compete fazer. Assim, podemos ajudar, usando nossa expertise, ferramentas e instrumentos neste momento de extrema necessidade", avalia Juliana Suzin, cofundadora e CEO da Startup Academy, precursora do movimento.