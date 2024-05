Ocidente realizará evento beneficente para recuperação do Venezianos Pub Café

GeraçãoE

21 Maio 2024

Com ingressos a partir de R$ 10,00, todo o lucro do evento será direcionado ao Venezianos Pub Café

Nesta quarta-feira (22), o bar Ocidente realizará um evento beneficente em prol do Venezianos Pub Café. Intitulada "Viva Venê", o evento arrecadará fundos para a manutenção do local. O Venezianos foi um dos muitos empreendimentos da Cidade Baixa que sofreu danos significativos devido à enchente. A festa contará com apresentações de cantores e DJs associados ao pub, garantindo uma programação diversificada e animada. Com o lema “o dia que o casarão vai receber a casinha”, a entrada funcionará com um esquema de ingressos colaborativos, permitindo que todos participem e contribuam conforme suas possibilidades. As entradas para o evento podem ser adquiridas antecipadamente pelo Sympla ou diretamente na portaria do Ocidente. As opções de ingressos são: