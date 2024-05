Com loja alagada no Mercado Público, empreendedora cria e-book para arrecadar verba para confeiteiras

Adriana Kauer, nome à frente do Comercial Martini, foi uma das tantas empreendedoras afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A loja de artigos para confeitaria opera há 40 anos no Mercado Público de Porto Alegre, espaço que foi duramente atingido pela cheia do Guaíba. Frente às adversidades, a empreendedora criou uma mobilização pela confeitaria gaúcha. Reunindo chefs de todo País, Adriana criou um e-book chamado Receitas para Recomeçar, cuja venda será destinada para amparo de outras empreendedoras do setor.

A empreendedora conta que a motivação para criar iniciativa veio de outra experiência difícil vivida no Mercado Público. "Lembrei muito do tempo do incêndio, quando lá em 2013 fiquei quatro meses sem trabalhar, porque não tinha acesso dentro da minha loja. Lembrei justamente disso: às vezes, é só um empurrão, o mínimo que tu consigas é o suficiente para colocar essa roda para girar", pontua Adriana.

LEIA TAMBÉM > Empresa de cosméticos para pessoas com câncer faz mapeamento de pacientes que perderam remédios nas enchentes

Através das redes sociais, ela divulgou um formulário voltado para as confeiteiras afetadas pelas enchentes no Estado. "Recebi 120 respostas. Dessas, 50 pessoas que perderam tudo", conta a empreendedora, que movimentou uma rede de confeiteiros para colaborarem com o projeto. "Chamei confeiteiros de renome no Brasil, pessoas de Norte a Sul. Pedi receitas deles para fazermos um livro digital. Quem abraçou a causa foi o Lucas Corazza, que é um dos mais engajados confeiteiros do Brasil, e o Lucas convidou mais 14 confeiteiros", conta. O confeiteiro foi responsável por apresentar lives no Instagram do Comercial Martini (@comercialmartini) com os confeiteiros que compartilharam suas receitas. "Vamos vender esse e-book com 100 receitas. Tudo que conseguirmos, vamos dividir principalmente para essas 50 que perderam tudo. Nossa ideia é, no mínimo, conseguir um fogão e uma batedeira para cada uma ", explica sobre o destino do valor arrecadado. Para comprar o e-book, o valor mínimo é R$ 25,00 via Pix. Até o momento, foram arrecadados cerca de R$ 30 mil.

Mesmo com as incertezas pela frente em relação ao seu negócio, Adriana destaca que o momento exige ação pelo segmento. "Quando a gente quebra um elo, todos se quebram. Não tem mais uma conexão. O meu elo está quebrado. Sou uma lojista que está afetada, se eu conseguir restaurar um pouquinho do restante, o meu elo também vai ter mais condições de voltar. Eu não posso me ajudar agora, porque no momento minha loja está debaixo d’água, mas enquanto eu não puder me ajudar, vou ajudando os outros", conta. A empreendedora destaca que, na confeitaria, muitas pessoas trabalham em casa, potencializando as perdas neste momento. "São principalmente mulheres, 90% da confeitaria é feita por mulheres. Muitas vezes, a confeitaria é a maneira que elas têm de trabalhar, porque têm filhos que não tem com quem deixar ou situações que não permitem que elas saiam de casa. É uma profissão que facilita quem não pode sair. Quem perdeu uma casa, perdeu muito além, perdeu o negócio ali também", exemplifica.

LEIA TAMBÉM > Escritório de advocacia de Porto Alegre oferece apoio jurídico gratuito às vítimas da enchente

Como adquirir o e-book