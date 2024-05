Negócios se mobilizam para ajudar o RS

As últimas semanas, certamente, ficarão marcadas na memória de todos os gaúchos. Os dias têm sido difíceis, longos e cheios de incerteza. Na última semana, não tivemos circulação do caderno completo, apenas duas páginas, pois a equipe estava mobilizada na cobertura das enchentes. Agora, direcionamos os nossos esforços de forma completa para o principal propósito do GeraçãoE: fortalecer o empreendedorismo no Rio Grande do Sul.

Inúmeros negócios estão embaixo d'água, ainda sem perspectiva de retomada. Em contrapartida, é imenso também o número de empreendedoras e empreendedores mobilizados na linha de frente, desde os resgates à criação de soluções para otimizar doações. São inúmeras histórias inspiradoras, de gente que, mesmo com a água entrando nos seus negócios, arregaçou as mangas e foi para rua oferecer sua expertise nesse momento difícil. Lembrem desses nomes. Quando o momento for de mais calmaria, vai ser a hora de nós, consumidores, apoiarmos o negócio de cada uma dessas pessoas. Mais que nunca, precisamos fortalecer pessoas que entendem o compromisso com o todo que é empreender.