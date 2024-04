Advogada lança marca de roupas focadas na prática do beach tennis em Porto Alegre

26 Abril 2024

O principal foco do negócio é criar roupas com tecidos confortáveis e tecnológicos, sem deixar a parte estética de lado

O esporte é parte fundamental na vida de muitas pessoas. Na Capital, grandes eventos esportivos movimentam não só os atletas que neles concorrem, como empreendedores que orbitam o segmento, como é o caso de Roberta Mottin, fundadora da Core Activewear, marca de roupas femininas para jogadoras de beach tennis.Idealizada por Roberta em 2022, a marca nasceu junto do amor pelo esporte. A advogada, que jogou tênis dos 7 aos 15 anos, conta que o primeiro contato com a modalidade veio após o convite de uma vizinha para integrar um grupo de atletas na Zona Sul, próximo de sua residência. Em apenas dois meses, a empreendedora participou de sua primeira competição oficial e percebeu ali um problema: não se sentia bonita enquanto estava jogando.Com esse sentimento gerando inquietação, a empreendedora buscou, inicialmente junto de amigas de seu grupo de beach tennis, um serviço que confeccionasse blusas para que as atletas estivessem padronizadas em competições oficiais. Depois de uma grande procura, a empreendedora conta que outras atletas buscaram o grupo para adquirir as peças, motivadas tanto pela qualidade quanto pela beleza das roupas.LEIA TAMBÉM > Com drinks a partir de R$ 15,00, bar expande operação e abre na Cidade BaixaA partir dessa procura e do insight da oportunidade de negócio naquele nicho, a vontade de iniciar uma transição de carreira levou Roberta à procura de uma consultora de negócios para tirar a Core Activewear do papel. De acordo com a empreendedora, seu principal foco era construir uma marca que tivesse roupas com tecidos confortáveis e tecnológicos, mas que não deixasse a parte estética de lado. "Precisávamos de maleabilidade, que é como chamamos a capacidade do tecido de se manter elástico, mas também queria algo em que eu me sentisse linda", relata.Após a consultoria, a empreendedora decidiu que era hora de iniciar o projeto. Com um aporte de R$ 80 mil de seu marido e sócio-investidor, Roberta buscou um escritório de design para elaborar sua marca.Com um símbolo que une uma chama e o infinito, e um fornecedor confidencial que buscou junto da empreendedora as indústrias têxteis com maior tecnologia disponível para a área esportiva, Roberta encomendou, em outubro de 2022, a confecção de uma coleção cápsula de 50 peças. Após a aprovação por parte da empreendedora e de amigas que são beachtenistas, o primeiro lote de 200 peças foi entregue e esgotado logo após a participação das jogadoras no primeiro evento do esporte.Embora Roberta seja a única proprietária, a empreendedora considera as amigas como sócias de coração, como define, uma vez que estiveram presentes em todos os processos, auxiliando na criação das peças e prestando suporte emocional, já que essa foi a primeira experiência de Roberta no empreendedorismo. "Para mim, empreender era um mundo distante. Olhando hoje o caminho que percorri, fico pensando 'uau, como é que já fiz tanta coisa em tão pouco tempo'. Fico maravilhada, mas empreender não é fácil", confessa.Hoje a marca parte para o seu quarto lote e conta com aproximadamente 60 variações de modelagens e cerca de 20 cores disponíveis. Entre tops, casacos, leggings, shorts, blusas, regatas e saias, com destaque para a saia ondas, modelo mais vendido pela marca, os preços variam entre R$ 129,90 e R$ 299,90. As peças podem ser adquiridas pelo WhatsApp (51) 999818-0071, pelo Instagram (@core.beachtennis) e, em breve, a marca contará com dois pontos de venda físicos.A inauguração da primeira loja da Core será no dia 1 de maio, junto da segunda edição da Copa Core de beach tennis. A loja fica no Top Sports Club, na rua Heretiano Rocha, nº 100, no bairro Petrópolis, mesmo local em que o torneio será realizado.O segundo ponto de venda físico ainda não tem data de abertura definida, mas a expectativa da empresária é que a inauguração aconteça no fim do mês de maio. O Showroom Core será no bairro Menino Deus e, de acordo com a empreendedora, é um espaço para receber as clientes com exclusividade e conforto."Acredito que a experiência de compra é o mais valorizado para as clientes hoje", enfatiza. A marca patrocina oito atletas, que atuam como embaixadoras da Core.