Franquia carioca distribuirá hambúrguer grátis em Porto Alegre

19 Abril 2024

Com cardápio assinado pelo renomado chef Thomas Troisgros, a hamburgueria T. T Burger chega a Porto Alegre

Fundada em 2013 no Rio de Janeiro e com com cardápio assinado pelo chef Thomas Troisgros, a franquia de hamburgueria artesanal T. T Burger começou a operar há cerca de um mês em Porto Alegre no modelo soft opening. Para celebrar a abertura oficial do negócio na capital gaúcha, a operação oferecerá um hambúrguer gratuito para os 100 primeiros clientes que chegarem na loja, que está localizada no Pátio 24, no bairro Auxiliadora. A promoção acontecerá na próxima terça-feira (23), a partir das 12h.