Fast-food de peixe frito abre unidade em Caxias do Sul

Com mais de 12 unidades espalhadas por nove estados brasileiros, a Sirène Fish & Chips, rede de franquias focada nos frutos do mar, irá expandir sua atuação em solo gaúcho. A marca irá abrir sua primeira unidade em Caxias do Sul ainda no mês de março.

A Sirène Fish & Chips nasceu em 2016 em Curitiba, no Paraná, com a proposta de oferecer um tradicional preparo inglês, que tem como base peixe frito empanado e batatas fritas. A unidade de Caxias seguirá a premissa principal da marca, servindo peixe frito empanado com preços que partem de R$ 25,00.

Além dos frutos do mar, o empreendimento contará com o Sandufish, no valor de R$ 26,00, sanduíche preparado com peixe empanado, pão baguete, cebola caramelizada, molho tártaro e rúcula, e o Fish Burguer, por R$ 22,00, bolinho de tilápia servido em um pão com queijo prato, redução de pimentão amarelo e maionese da casa. Nas bebidas, a casa irá oferecer chopes artesanais nacionais, com preços a partir de R$ 12,00, além de coquetéis clássicos e autorais. Além dos frutos do mar, o empreendimento contará com o, no valor de R$ 26,00, sanduíche preparado com peixe empanado, pão baguete, cebola caramelizada, molho tártaro e rúcula, e o, por R$ 22,00, bolinho de tilápia servido em um pão com queijo prato, redução de pimentão amarelo e maionese da casa. Nas bebidas, a casa irá oferecer chopes artesanais nacionais, com preços a partir de R$ 12,00, além de coquetéis clássicos e autorais.





" Esperamos consolidar a marca Sirène no Estado do Rio Grande do Sul mantendo a nossa excelência , que passa pelo ambiente descontraído e vai até os insumos frescos. Um local de tranquilidade e diversão para quem busca uma experiência única. Para um chope rápido ou uma refeição completa, o Sirène será a melhor pedida em Caxias do Sul", destaca o sócio Lucas Muller, em nota divulgada pela marca. , que passa pelo ambiente descontraído e vai até os insumos frescos. Um local de tranquilidade e diversão para quem busca uma experiência única. Para um chope rápido ou uma refeição completa, o Sirène será a melhor pedida em Caxias do Sul", destaca o sócio Lucas Muller, em nota divulgada pela marca.

Sirène Fish & Chips em Caxias do Sul

A unidade está localizada no Pátio da Estação, nua Olavo Bilac, nº 503, no bairro Rio Branco. A casa inaugura no dia 30 de março e irá operar de terça a quinta-feira, das 10h à meia-noite, nas sextas e sábados, das 17h30min às 2h e, aos domingos, das 16h30min às 22h.