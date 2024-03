Ampliação do programa Mais Crédito Juro Zero inclui agroindústrias

O programa Mais Crédito: Juro Zero inicia nova fase com novidades que prometem ampliar o acesso de empreendedores ao programa. Serão disponibilizados em torno de R$ 3,5 milhões para pequenos e micro empreendedores . A iniciativa é uma parceria entre a prefeitura de Porto Alegre e a Imembuí Microfinanças, responsável pela operação do programa.

Segundo as informações divulgadas pela prefeitura, a novidade da edição de 2024 é que, agora, o programa passa a incluir agroindústrias familiares e Microempresas (ME) com faturamento de até R$ 360 mil. O acesso ao crédito, na opinião do secretário do Trabalho e Qualificação Profissional de Porto Alegre, Tiago Simon, é uma das maiores dificuldades de quem empreende atualmente.

A faixa de valor a ser concedido também passa por alteração neste ano. Antes, a primeira tomada de crédito era de no máximo R$ 4 mil. Agora, o empreendedor poderá pedir R$ 10 mil na primeira tomada, e outros R$ 10 mil na segunda, chegando a um valor total de R$ 20 mil. O parcelamento também passou a ser fixo em 11 vezes.

Como funciona o programa Mais Crédito Juro Zero

A condição para que o empreendedor não pague juros é quitar nove parcelas sem atraso. Se o pagamento ocorrer sem nenhum problema, a prefeitura quitará as duas últimas parcelas que correspondem aos juros. Caso alguma parcela seja paga em atraso, o cliente perde o benefício do programa e deverá quitar as duas últimas parcelas.

Interessados podem entrar em contato com a Imembuí pelo WhatsApp (51) 99354-3068 ou ir até a sede da empresa, na avenida Alberto Bins, nº 863, no Centro Histórico de Porto Alegre. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.