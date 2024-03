Festa de rua na Cidade Baixa celebra Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas

Terreiro Bar Ancestral vai promover um evento de rua para marcar o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, celebrado no dia 21 de março. O evento Meu Axé Brinda o Seu Axé marca um ano da operação na Cidade Baixa, que abriu as portas em março de 2023. Neste sábado (23), ovai promover um evento de rua para marcar o, celebrado no dia 21 de março. O evento Meu Axé Brinda o Seu Axé marca um ano da operação na Cidade Baixa, que abriu as portas em março de 2023.

Inspirado nas religiões brasileiras de matriz africana, o Terreiro Bar Ancestral é comandado por Roger Moraes e Helena Legunes. A operação fica no número 247 da rua Luiz Afonso e oferece 10 torneiras de cervejas artesanais, contando com todos os rótulos da Cabocla Cervejas , produzida também pelo casal.

A festa de rua contará com apresentação de dança com Brazil Estrangeiro, show com Roberta Moura e Trio Mandê, minixirê do Terreiro, com tamboreiros convidados, feira com 15 afroempreendedores e lançamento da cerveja colaborativa com o artista Felipe Reis. A programação inicia às 14h e vai até às 21h. Mais informações no Instagram (@terreiro.bar).