Empreendedora de Caxias do Sul viraliza ao lançar ovo de sagu com creme

Pensando em chamar atenção para os lançamentos do catálogo de Páscoa, a empreendedora Cláudia do Amaral, 27 anos, de Caxias do Sul, lançou um ovo de chocolate branco recheado com sagu e creme. A criação foi inspirada pela Festa da Uva, que ocorreu neste ano entre os dias 15 de fevereiro e 3 de março. A iguaria chamou atenção e viralizou nas redes sociais. O vídeo registrou mais de 1,2 milhão de visualizações no Instagram e rendeu vendas para Cacau, como é conhecida.

Trabalhando há cinco anos como confeiteira à frente da Candy Cacau, a empreendedora diz que não tinha intenção de vender o ovo de sagu, e sim usar o produto como estratégia para impulsionar as vendas neste período. "Estava entre amigos e estávamos brincando sobre o assunto. Surgiu a ideia de fazer um ovo de sagu, mas pensei que não combinava nada. Mas decidi fazer, porque estava em clima de Festa da Uva. Surgiu na brincadeira mesmo", conta Cacau, que foi surpreendida pelo resultado. "Fizemos o vídeo para postar nas redes sociais para puxar o gancho e soltar o catálogo de Páscoa. Não tinha intenção de vender nenhum ovo, porque imaginei que era algo que o pessoal não iria comprar e, hoje, é 90% das vendas que faço é do ovo de sagu ", afirma.

Cacau conta que tanto a produção dos doces quanto a divulgação nas redes sociais são feitas por ela. Portanto, quando viralizou, a surpresa foi ainda maior. "Não esperava. Já fiz várias coisas que não viralizaram. Foi uma surpresa. Fiz em parceria com uma página aqui de Caxias, porque pensei que atingiria um pouco mais de pessoas, mas não imaginei que íamos chegar nisso", conta.

O ovo de sagu com creme custa R$ 45,00 e é vendido pelo Instagram (@candycacau). As encomendas podem ser feitas até sexta-feira (22). "A base é de chocolate branco e fizemos um sagu mais gourmetizado, para fugir do que tradicionalmente o pessoal faz. Fizemos com um vinho um pouco mais fino, o Malbec, e também fizemos um creme de baunilha no lugar do creme de maizena", explica Cacau. Segundo a empreendedora, o ovo fez sucesso até mesmo fora do Estado. "Já entreguei mais de 20 ovos e tem encomendas para sair. Já enviei para o interior do Estado, para Florianópolis e também para Porto Alegre. A gente conseguiu um jeito de organizar para enviar para outras cidades. Pediram no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas nesses não tem como, é muito longe", conta a empreendedora, que percebeu um interesse maior de pessoas de fora da Serra, que sentem saudades do doce.

Informações gerais da Cacau Candy

Fora do período de Páscoa, o carro-chefe da Cacau Candy são os chamados copos da felicidade, que unem brigadeiros e frutas, e a torta de cookie com Nutella. As encomendas são feitas pelo Instagram (@candycacau).