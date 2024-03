Curiosidade é chave para empreender

Somos Letícia Souza e Fran Fuzer, sócias e proprietárias da Rocambolo Atelier de Doces, no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre, onde empreendemos desde 2018. O amor pelo doces começou no nosso encontro em 2017 e, desde então, curiosidade e criatividade são chaves que guiam a nossa trajetória.

1. Foodness Talks: podcast sobre gestão de negócios de gastronomia por gente que empreende e passou ou passa o mesmo que você.

São episódios semanais trazendo convidados da área da gastronomia e abordando assuntos diversos, desde gestão de pessoas até marketing estratégico. Trazendo relatos e experiências para abrir o horizonte e plantar a semente sobre melhorias, expansões e até mesmo para se sentir acolhido nos perrengues da vida do empreendedor. Com certeza, traz dicas valiosas dignas de consultorias que, muita vezes, não fazem parte da realidade financeira de muitos negócios. Além do podcast, o Foodness conta com uma grade de cursos online e presenciais valiosos para estar sempre de olho. Uma dica que consideramos muito valiosa é estar sempre curioso e atento aos temas do nosso nicho. Pois, como o próprio programa diz, o foodness é para você que entende que gastronomia é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.

2. The bear

Dica de série nunca é demais, e se tratando de série que retrata a gastronomia como ela é (desafiadora e, eventualmente, caótica), para nós, é o grande diferencial de The Bear. A série da Star Plus retrata a história do Carmen, um renomado chef de cozinha que trabalha no melhor restaurante de Nova York até que recebe a notícia que o seu irmão se suicidou, deixando como herança a antiga lanchonete italiana da família. Numa situação delicada com questões financeiras e burocráticas, o protagonista tenta a todo custo transformar o negócio, com o objetivo de mantê-lo em pé. Quem trabalha com gastronomia tem um prato cheio com doses de entretenimento e, ao mesmo tempo, reflexões nessa série que já possui três temporadas premiadas e incríveis.

3. Conhecer pessoas da sua área

A última dica - e umas das mais importantes - é conhecer e se relacionar com pessoas do seu nicho. A ideia ultrapassada de concorrência faz perder muito mais do que ganhar. Ter uma relação sincera com pessoas que passam pelo mesmo que você proporciona uma rede de apoio. Temos inúmeros amigos no meio do café e doces, onde, cada um com seu foco e diferencial, conseguimos fazer parcerias e um grupo muito forte. É sempre bom lembrar que ninguém cresce sozinho. Estar no meio conhecendo, prestigiando, indo em feiras e eventos proporcionam encontros que são diferenciais na nossa trajetória.