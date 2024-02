LISTA: 5 restaurantes para comemorar o Valentine's Day em Porto Alegre

Além do Dia dos Namorados, comemorado em junho no Brasil, o Dia de São Valentim, mais conhecido como Valentine's Day, em inglês, é uma data para celebrar o amor. Muito famoso nos Estados Unidos e na Europa, a data, que homenageia um padre de Roma, tem ganhado força no Brasil nos últimos anos. Confira, a seguir, cinco restaurantes para celebrar o Valentine's Day em Porto Alegre.

1. Jantar com frutos do mar

Chiwawa, restaurante tradicional que opera desde 1973 em Porto Alegre. Há cerca de cinco anos, o negócio mudou de ponto, saindo do Menino Deus para operar o bairro Chácara das Pedras. Para ter a experiência completa no restaurante, o chef Diego indica pedir o salmão à dugreré, no valor de R$ 252,00, e o camarão à grega, que custa R$ 186,00 . Ambos os pratos servem duas pessoas. Nas bebidas, a casa conta com uma vasta cartela de vinhos, incluindo um rótulo autoral do Chiwawa. Quem é fã de frutos do mar já deve conhecer oem Porto Alegre. Há cerca de cinco anos, o negócio mudou de ponto, saindo do Menino Deus para operar o bairro Chácara das Pedras. Para ter a experiência completa no restaurante, o chef Diego indica pedir o. Ambos os pratos servem duas pessoas. Nas bebidas, a casa conta com uma vasta cartela de vinhos, incluindo um rótulo autoral do Chiwawa.

Chiwawa: avenida Teixeira Mendes, nº 1216, no bairro Chácara das Pedras.

O local abre ao público de terça-feira a domingo, das 18h30min às 22h30min. Aos sábados e domingos, a casa também abre para o almoço, das 11h30min às 15h30min.

2. Culinária tailandesa

Conhecido há 34 anos pela autêntica culinária tailandesa, o Koh Pee Pee também é opção para celebrar a data. As sugestões para jantar são as novidades do cardápio, como o prato principal Koh Pad Khing, que leva arroz frito com camarão, pasta aromática picante, gengibre e legumes diversos, no valor de R$ 124,00 . A culinária tailandesa também pode ser apreciada nas mais de 20 alternativas de drinks clássicos e autorais. Além de uma atmosfera que rememora as paisagens do país, as especiarias são elaboradas com ingredientes importados diretamente da Ásia.

Koh Pee Pee: rua Schiller, nº 83, no bairro Rio Branco.

O restaurante funciona de segunda-feira a sábado, das 19h às 23h30min. A operação do delivery ocorre das 18h às 23h, pelo site ou telefone (51) 3307-9279.

3. Sushi é sempre bem-vindo

Para quem gosta de um bom sushi, o Sambô é uma boa pedida. Com um ambiente colorido e alegre, o empreendimento oferece, além da comida, drinques variados - tudo isso com uma trilha sonora animada no fundo. O cardápio conta com clássicos da culinária oriental, mas também possui opções veganas e vegetarianas .

Sambô Sushi: rua Fernandes Vieira, nº 502, no bairro Bom Fim.

O empreendimento abre de terça a domingo, das 18h30min às 23h30min, e aceita pedidos por delivery no Ifood ou pelo telefone (51) 3092-0189.

4. No conforto de casa

o de porco, chamado de tonkotsu, o de galinha, chamado de tori, e o de cogumelos, que é a opção vegana . Todos levam óleo aromático, chashu de porco, ovo marinado, alga nori, cebolinha e mais algum topping sazonal, além de shoyu e missô. Quem deseja apreciar uma boa culinária em casa pode apostar no Clube do Ramen . Comandado por Pablo Rozados, o negócio atua exclusivamente com delivery, onde o cliente monta o próprio prato em casa. São três opções de caldos:. Todos levam óleo aromático, chashu de porco, ovo marinado, alga nori, cebolinha e mais algum topping sazonal, além de shoyu e missô.

Clube do Ramen: recebe pedidos de terça-feira a sábado, até as 19h. Mais informações no Instagram (@clubedoramen) ou em contato pelo WhatsApp (51) 98065-7451.

5. Drinks no Centro de Porto Alegre

Vesper é opção para os amantes de drinks. O bar conta com uma temática cinematográfica, com câmeras antigas, pôsteres, DVDs, claquetes e, inclusive, telões para transmissões. No cardápio, estão disponíveis mais de 30 opções de drinks clássicos e autorais. O destaque entre a clientela é o Bacurau, drink autoral, com perfil mais encorpado e cítrico, à base de cachaça amburana, que sai por R$ 28,00 . Prestes a completar um ano no alto da escadaria da Borges , oé opção para os amantes de drinks. O bar conta com uma temática cinematográfica, com câmeras antigas, pôsteres, DVDs, claquetes e, inclusive, telões para transmissões. No cardápio, estão disponíveis mais de 30 opções de drinks clássicos e autorais. O destaque entre a clientela é o