LISTA: Oito lugares para comemorar o Dia do Queijo em Porto Alegre

No dia 20 de janeiro é celebrado o Dia Mundial do Queijo. A data destaca um dos ingredientes mais populares ao redor do mundo. No Brasil, o uso da iguaria é tão versátil que dá origem a diferentes lanches: pastel, xis, pizza, hambúrguer e até versão vegana. Conheça oito lugares diferentes para celebrar o Dia Mundial do Queijo na capital gaúcha.

1. Pastel de quatro queijos

Conhecido por ser um dos pastéis mais recheados de Porto Alegre, o Luigi Pastéis Artesanais conta com mais de 30 sabores disponíveis no cardápio, entre salgados e doces. São duas as opções que têm o queijo como destaque principal: os pastéis de quatro e cinco queijos, disponíveis nos tamanhos pequeno e grande , que variam entre R$ 21,90 e R$ 39,90.

• Luigi Pastéis Artesanais: os pedidos podem ser feitos pelo próprio site do negócio ( pedido.anota.ai ), pelo WhatsApp (51) 3517-8016 ou iFood.

• De segunda-feira a domingo, das 10h30min às 23h30min.

2. Hambúrguer com muito queijo

A hamburgueria Bendizê, que fica na zona sul de Porto Alegre, tem como carro-chefe um hambúrguer em que o queijo é a grande estrela. Batizado de John Lennon, o lanche leva cebola caramelizada, bacon e molho barbecue. O diferencial fica por conta do queijo raclete , que é derretido na hora e servido na mesa, na frente do cliente.



• Bendizê Hamburgueria: rua Dr. Barcelos, nº 439, bairro Tristeza.

• O espaço abre todos os dias, das 18h30min às 23h.

3. Banca do Holandês

A Banca do Holandês, tradicional ponto do Mercado Público desde 1919, é referência para compra de queijos na Capital. Desde 2021, o negócio conta com uma segunda unidade no bairro Mont’Serrat. Nas duas lojas, além do e-commece, é possível encontrar uma variedade de 30 tipos diferentes de queijos , dos mais conhecidos aos mais distintos. Há, ainda, opções indicadas para quem tem sensibilidade à lactose.



• Banca do Holandês: bancas 31 e 38 do Mercado Público de Porto Alegre. A unidade do bairro Mont'Serrat fica na rua Pedro Ivo, nº 933.

• A operação no Mercado Público é de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 19h. Aos sábados, das 7h30 às 18h30min. A unidade Mont’Serrat funciona de segunda-feira a sábado, das 9h às 20h.

4. Xis de queijo com batata frita

O Soberano Xis é uma ótima opção para quem ama um lanche bem recheado. O sabor vegetariano vem com batata frita dentro e quatro queijos , no valor de R$ 39,70. A loja matriz está localizada no bairro Petrópolis e trabalha com delivery e consumo no local. Já as outras três unidades da marca atuam apenas com tele-entrega, pelo site próprio e iFood.

Petrópolis: avenida Coronel Lucas de Oliveira, nº 1791, todos os dias das 11h às 1h.

Zona Sul: avenida Cavalhada, nº 3050, todos os dias das 11h à meia-noite.

Lomba do Pinheiro: estrada João de Oliveira Remião, nº 1784, todos os dias das 18h às 1h.

5. Opção para os veganos

Operando na Capital desde 2020, a O.V.N.I Vegano é uma opção para quem não consome ingredientes de origem animal. São sete sabores de queijo veganos: mozza, chedda, parmeson, galacteo, provolovni, galacteo defumado e blu . Os valores variam entre R$ 14,00 e R$ 45,00, a depender do sabor e tamanho desejado. A loja trabalha com atendimento presencial em Porto Alegre e tele-entrega na Capital, interior do Estado, Santa Catarina e São Paulo.

• O.V.N.I Vegano: rua da República, nº 50, na Cidade Baixa.

• De segunda a sexta-feira, das 10h às 18h30min e aos sábados das 10h às 17hs.

6. Pizza de queijo

Desde 1998 em Porto Alegre, a Pizzinha é a pedida certa para quem quer um lanche bom e rápido. São quatro opções de sabores dedicados apenas ao queijo : mussarela, dois queijos, dois queijos com alho e óleo e 4 queijos. Os valores variam entre R$ 14,75 e R$ 16,75. O negócio opera com atendimento no local e por tele-entrega no iFood.

• Pizzinha: rua Doutor Sebastião Leão, nº 261, na Cidade Baixa.

• De terça-feira a domingo, das 18h às 23h.

7. Tábua de frios

O carro-chefe são as tábuas para até duas pessoas, que levam queijos brie e gouda, pão de fermentação natural, salame, copa, caponata, geleia de pimenta, tomate cereja, azeitona, ovo de codorna, uva e uma fruta da estação . Essa alternativa custa R$ 145,00. O cardápio também contempla outras cinco opções, com produtos que servem até oito pessoas.



• Bendito Sabor: os pedidos do delivery podem ser feitos no Instagram (@tabuasdefrios.poa) ou no WhatsApp (51) 98240-1910. Bendito Sabor, comandada por Rosimari Ramos e Bruno Laurino, é um delivery de tábuas de frios de Porto Alegre.

8. Pão de muito queijo