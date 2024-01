Plataforma gaúcha oferece experiências voltadas ao enoturismo

Giovanna Sommariva

11 Janeiro 2024

A Wine Locals surgiu em 2020 e contabiliza mais de 250 mil experiências relacionadas ao vinho vendidas

Foi da paixão pelo empreendedorismo, atrelada ao apreço pelo vinho, que o publicitário Diego Fabris criou a Wine Locals. Atuando desde 2020 no ramo, a plataforma busca oferecer diferentes experiências relacionadas ao mundo do vinho para os mais diversos consumidores, como tours por vinícolas, degustações e refeições harmonizadas."É entregar a experiência certa para o consumidor certo. Um consumidor que está iniciando no mundo do vinho busca um tipo de experiência diferente do consumidor que já é apaixonado por vinhos e visitou várias vinícolas, o que também é diferente de um público mais maduro, que é um enófilo e já visitou várias vinícolas", declara Diego, que comanda o negócio ao lado dos sócios Matheus Vigel, José Renato Hopf, do Grupo Four e do Víssimo Group.O negócio tem início na Serra Gaúcha, região que deu origem aos primeiros guias e roteiros enoturísticos da plataforma. Apesar de ter iniciado durante o ano de pandemia, Diego acredita que, diferente de outros setores, o enoturismo prosperou muito ao longo do período de isolamento social. "A democratização do vinho foi a única coisa boa da pandemia. O consumo cresceu absurdamente no Brasil Foi uma série de novos consumidores que começaram a viajar muito para o interior, principalmente em regiões com vinícolas", considera o empreendedor.