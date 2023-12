Empreendedor se demite para lançar marca própria de camisetas

Após anos trabalhando com Marketing, Cristiano Eibs foi um dos tantos empreendedores que aproveitou o momento de pandemia para recalcular rota. Foi durante o período de isolamento social que decidiu seguir um sonho adormecido e iniciou o processo de criação da Offish, marca de camisetas autorais com lançamento marcado para sexta-feira (22).

A inspiração principal para a criação da marca surgiu em vivências que Cristiano teve ao lado da esposa, e atual sócia, Sabrina Salgueiro. Viagens da dupla para a praia e lugares conectados com a natureza fizeram o empreendedor perceber o quão estressado e exausto estava da rotina corporativa. "Estávamos os dois a ponto de ter um Burnout, muito estressados. Foi quando me desliguei do outro emprego para focar no meu sonho. Estava em busca de um conceito e notei que isso seria o grande propósito da marca. Esse momento em que tu te desligas de tudo, vais de encontro ao mar, a natureza. Esse conceito de liberdade", explica o empreendedor.

LEIA TAMBÉM > Bar com brunch e opções para almoço é novidade na orla do Guaíba

Foram dois anos de estudos e planejamento para o lançamento da primeira coleção da Offish, intitulada Livre-se da rotina. A linha conta com seis modelos de camisetas básicas, e as estampas buscam refletir experiências na natureza e momentos de descanso. Todas as peças são produzidas em algodão sustentável, priorizando fornecedores locais e em uma escala consciente , garante Cristiano. "É nossa cultura ter esse consumo consciente. Usufruímos muito da natureza como inspiração, então também queremos, de alguma forma, retribuir um pouco. Por mais que a sustentabilidade não seja a bandeira principal da marca, ela também está muito presente", destaca.

café Porto Farrô. O objetivo, para o futuro, conta Cristiano, é tornar a Offish uma marca atemporal, com foco em itens básicos, mas que estejam sempre em alta. "Pretendemos fazer moletons, casacos, bonés, mas peças unissex, versáteis, que tu possas usar em diferentes momentos do dia", expõe. As camisetas variam entre R$ 99,00 e R$ 140,00, e a coleção está com lançamento marcado para sexta-feira (22), em uma feira no. O objetivo, para o futuro, conta Cristiano, é tornar a Offish uma marca atemporal, com foco em itens básicos, mas que estejam sempre em alta. "Pretendemos fazer moletons, casacos, bonés, mas peças unissex, versáteis, que tu possas usar em diferentes momentos do dia", expõe.

O próximo sonho do empreendedor é conseguir viver da Moda, um nicho completamente diferente do que estava acostumado, mas cativante, garante o sócio. "Estudei e sigo estudando muito para entender melhor sobre tudo isso. Achava que uma camiseta era supersimples, mas tem muitos processos. Modelagens, reforços, malhas diferentes, é um mundo à parte", observa.

LEIA TAMBÉM > Inspirado em Portugal, bar e restaurante é novidade em Porto Alegre

Ao encontro do conceito de liberdade - um dos pilares principais do negócio -, a marca não tem como objetivo criar um espaço físico. Trabalhar com e-commerce é uma maneira de manter a marca livre e não prender o casal à rotina tão exaustiva, acredita Cristiano. "Por enquanto, justamente pelo nosso conceito de estar mais off, não temos vontade de ter uma loja física. Em algum momento, pode se tornar necessário, mas agora não é um plano, não condiz com o nosso propósito atual", declara.