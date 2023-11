Desde 2019, pai e filho buscam espaço de inserção no mercado imobiliário

Fundada em 2019, a AWM Investimentos é uma pequena imobiliária comandada pelo Airton e William Machado, pai e filho. O negócio procura oferecer um atendimento personalizado, diferente de grandes empresas do ramo.

Airton trabalha no ramo imobiliário há aproximadamente 15 anos, sempre atuando em pequenas imobiliárias. O empreendedor conta que prefere a autonomia e a liberdade que as empresas menores oferecem aos seus funcionários.

Em meados de 2019, o empreendedor foi convencido por seu filho a abrir o próprio negócio, e, em dezembro do mesmo ano, a AWM saiu do papel, nome que faz referência às iniciais dos sócios Airton e William Machado. O empreendimento foca na venda e locação de todos os tipos de imóveis, com exceção de lançamentos, nicho do mercado que, segundo Airton, está dominado pelas grandes imobiliárias.

Airton afirma que enfrentou dificuldades ao empreender como um homem preto, mas garante que isso não o impediu de crescer.

"Essas coisas sempre acontecem. Até mesmo aqui no prédio, quem não te conhece te olha estranho, segura a bolsa quando chego perto. Teve uma vez que eu fui mostrar dois prédios para um casal e, logo de cara, vi que eles estranharam a minha presença. Depois de apresentar o primeiro imóvel, eles não quiseram mais ver o segundo", conta.

Apesar das dificuldades, Airton entende que o mercado imobiliário tem, aos poucos, sido ocupado por pessoas pretas. O empreendedor já consegue perceber mais colegas negros na área.

A AWM Investimentos está localizada na avenida Nilo Peçanha, nº 3245, na sala 1111, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.