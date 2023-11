Baden Torrefação inaugura carta de drinks com café para o Poa Jazz Festival

Porto Alegre tem novidade para os amantes de café e de música boa. Em alusão ao Poa Jazz Festival, evento que ocorre entre os dias 24 e 26 de novembro, a Baden Torrefação , em sua primeira participação no evento, irá lançar uma carta de drinks clássicos e criativos com café.

as novidades poderão ser encontradas no cardápio da casa, com sedes no Passo D'Areia e Moinhos de Vento, além da nova unidade, que irá inaugurar ainda neste ano, no Mercado Público de Porto Alegre. As bebidas foram desenvolvidas pelo time de baristas da Baden, e serão lançadas oficialmente durante o evento, que ocorre no BarraShoppingSul. Mas, após os dias de programação,, com sedes no Passo D'Areia e, além da nova unidade, que irá inaugurar ainda neste ano, node Porto Alegre.

De acordo com Guert Schinke, empreendedor por trás do negócio, a participação em um grande evento de música internacional corrobora com a nova proposta da marca . "A ideia é associar o café especial e a Baden à cultura da cidade e do Rio Grande do Sul", afirma Guert.

Os destaques do cardápio da Baden Torrefação

São seis opções disponíveis, e todas levam nomes que fazem referência ao jazz, como o Jobim, receita de cold brew com cachaça Weber Haus e limão, e o Nina, cold brew com gim Believer e Campari. Fa zem parte da carta bebidas como latte e espresso, todas em opção descafeinada.

Informações gerais sobre o Poa Jazz Festival

A 8ª edição do evento ocorre nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Na sexta e sábado, o início é às 20h. No domingo, às 19h. A iniciativa ocorre no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, na avenida Diário de Noticias, nº 300.



Os ingressos partem de R$ 55,00 e podem ser adquiridos pelo Sympla. A programação completa e mais informações estão disponíveis no Instagram (@poajazz).