Instituto Caldeira é eleito um dos três hubs mais tecnológicos do mundo

O Instituto Caldeira, hub de inovação e espaço de fomento ao empreendedorismo gaúcho, foi reconhecido no Top 3 do Startup Awards. A premiação, idealizada pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups), reconhece startups, corporações e demais atores que foram destaques no cenário brasileiro de inovação ao longo do ano.



"Estar ao lado de gigantes do ecossistema como Acate e Cubo é motivo de muito orgulho para o Caldeira. Estamos com um pouco menos de três anos de operação, é um trabalho recente quando comparado com outras instituições, mas realizado com muito foco , e esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo", comenta Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira.



Além do instituto, a Alura, plataforma de ensino em tecnologia que faz parte da comunidade Caldeira também chegou à final da premiação e concorre ao primeiro lugar na categoria "Iniciativa de Educação do Ano". E o Sebrae, membro e parceiro do Caldeira, é finalista nas categorias "Agente de Fomento do Ano" e "Instituição de Crescimento do Ano".



Em 2022, o Caldeira esteve entre os finalistas na categoria "Hub de Inovação". Neste ano, o Top 3 foi alcançado como "Hub de Tecnologia do Ano". Os vencedores serão anunciados no dia 23 de novembro, em uma cerimônia de premiação comemorativa dos 11 anos do Startup Awards.

Ao todo, foram criadas 14 categorias que reconhecem o impacto dos trabalhos realizados pelas startups, corporações, instituições de ensino e demais pessoas para o desenvolvimento do ecossistema de inovação do Brasil. São elas: Mentor ou Mentora do Ano, Venture Capital do Ano, Corporate do ano, Iniciativa de Educação do Ano, Hub de Tecnologia do Ano, Profissional de Imprensa do Ano, Herói ou Heroína do Ano, Startup Revelação do Ano, Agentes de Fomento do Ano, Startup do Ano, Instituição de Crescimento do Ano, Comunidade Revelação do Ano, Investidor ou Investidora Anjo do Ano e Comunidade do Ano.

Mais sobre o Instituto Caldeira

O Instituto Caldeira é um hub de inovação e fomento à nova economia, localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estabelecido em mais de 22 mil m² no Distrito Industrial da capital gaúcha, o Caldeira promove programas de aceleração para startups, eventos de networking e programas de inovação aberta. Em mais de 20 salas de reunião, quatro espaços de eventos e cerca de 120 posições de coworking para uso dos membros, o espaço físico ainda abriga empresas, startups, poder público e universidades, unindo iniciativas diversas em prol do desenvolvimento tecnológico na região.

Além dos programas de desenvolvimento de startups, o Caldeira promove eventos semanais sobre temas centrais para o avanço do ecossistema de inovação. A plataforma de educação do Caldeira, o Campus Caldeira, também é sediada no espaço físico exclusivo dedicado a operações de ensino superior e profissionalizante.