Dia do Empreendedor: saiba como começar um negócio de sucesso

Encontre o seu lugar. Essa é a dica de Lucas Bonacina Roldan, professor e pesquisador de inovação e empreendedorismo na Escola de Negócios da Pucrs, para quem deseja iniciar a sua jornada no empreendedorismo. "Abrir um negócio igual aos que já existem, muitas vezes, não vai fazer sentido. É preciso que os empreendedores encontrem o seu diferencial a partir de uma oportunidade de negócio", garante Lucas.

Para que um produto ou serviço nasça de forma saudável e consiga se desenvolver, é essencial que o empreendedor conheça o máximo possível sobre o mercado que está inserido. Para isso, conversar com o público-alvo é a dica número um. "Esse empreendedor precisa entender se os clientes têm alguma dor que ele possa resolver, seja criando um remédio ou uma lógica de oferecer valor. Se já existe alguma solução para essa dor, que ele consiga trazer algo inovador, que irá agregar valor e trazer um benefício que ainda não é oferecido ", explica o especialista.

Além do olhar direcionado para a clientela, estar atento ao mercado, principalmente aos grandes nomes e marcas do nicho, é primordial para que um negócio consiga se inserir em qualquer que seja o ramo. "É entender o que as empresas existentes hoje oferecem, de positivo e de negativo, para, a partir daí, entender como o novo empreendimento vai se posicionar, se vai oferecer um produto mais barato, mais ágil, de maior qualidade", reflete Lucas.

Inicie com um bom planejamento



Uma dica que pode ser o divisor de águas para um negócio colher bons frutos é realizar um bom planejamento prévio. Atualmente, o formato mais adotado pelos empreendedores é o modelo Business Model Canvas, uma modelagem de nove blocos que reúne os princípios básicos da marca. "A ideia é que, com o documento, se possa entender os princípios do negócio. O que é importante para que a marca possa ser executada, com as atividades fundamentais, clientes, custos, recursos necessários", descreve o professor. Existem muitos materiais disponíveis online que podem auxiliar o empreendedor iniciante, mas, para quem prefere uma ajuda a mais, iniciativas que apoiam o empreendedorismo podem ser a melhor opção, como os programas de aceleração para negócios da Pucrs.

Siga inovando



Com um planejamento de negócio bem definido, a dica é, mesmo após dar início às operações, seguir com os olhos atentos ao mercado. Mesmo que esteja vivendo um período positivo, pesquisar sobre as novas tendências e inovações no setor é essencial.

"Algumas coisas vão funcionar na Europa, outras nos Estados Unidos, mas o importante é o empreendedor ter conhecimento dessa inovação para verificar a viabilidade dela no seu negócio. Nem tudo que funciona em outros locais do mundo vai funcionar em Porto Alegre", afirma.

Para Lucas, o grande segredo no empreendedorismo é realizar testes rápidos e eficientes. Aprender com os feedbacks da clientela é fundamental para manter uma marca bem posicionada. "Quanto antes o empreendedor errar, mais rápido ele arruma e menos ele vai gastar, o que é muito importante para ter sucesso e não desperdiçar recursos, já que ele pode não ter uma segunda chance", pontua.