Evento busca fomentar o empreendedorismo e networking feminino em Porto Alegre

O Jornada da Mulher Empreendedora, evento focado em fomentar o empreendedorismo feminino na região, acontecerá no dia 20 de outubro, em Porto Alegre. A iniciativa é oferecimento da ONG Partners of the Américas e, segundo os organizadores, tem o objetivo de criar um ambiente seguro onde mulheres empreendedoras possam compartilhar conhecimento e dividir suas dores.

O evento vai contar com três palestras voltadas ao empreendedorismo feminino. Entre as palestrantes confirmadas estão Júlia Tavares, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de POA, Vanessa Flick, dona da agência Flick e Micaela Gonçalves, CEO do Brownie da Mica.



Além das palestras, acontecerá o lançamento da segunda edição do programa do Eu! Empreendedora - que busca educar mulheres em situação de vulnerabilidade - e do novo intercâmbio para mulheres empreendedoras da Partners of the Americas.

LEIA TAMBÉM > Startup que conecta famílias a cuidadores chega a Porto Alegre

O Jornada da Mulher Empreendedora também contará com um momento especial para networking, onde as participantes poderão expandir sua rede de contatos. Outro destaque da programação vai para o lançamento da 5ª edição da Revista Liderança Feminina para Geração de Negócios.

Sobre o Partners of The Americas



O Partners of the Americas é uma organização internacional, não governamental e sem fins lucrativos. A iniciativa é composta por agentes voluntários que une estados norte-americanos à estados e países da América do Sul e Central por meio de projetos em diversas áreas.

Informações gerais



O evento acontece no dia 20 de outubro, na avenida Independência, nº 1183, a partir das 9h. Com 80 vagas disponíveis, é possível garantir seu lugar pelo site (mulherempreendedora.com.br).