Startup que conecta famílias a cuidadores chega a Porto Alegre

Fundada em 2019 em Florianópolis pelos irmãos Gabriela e Matheus Alban, a startup Nonno surgiu após a família notar uma demanda no mercado de cuidadores. Buscando conectar os profissionais a famílias que buscam pelos serviços, a Nonno acaba de expandir sua atuação no território gaúcho, como nova associada do Instituto Caldeira, em Porto Alegre.



Com mais de 20 anos de experiência na gestão de um lar para idosos, a família Alban sentiu na pele a dificuldade que o setor vivia, tanto no comando do próprio negócio quanto por uma experiência no núcleo familiar. “Percebemos que as situações que vivíamos também aconteciam em outros lugares. A mesma dificuldade em encontrar pessoas de confiança, com atenção especializada”, declara Matheus. A partir daí, a família passou a idealizar a Nonno, que, primeiramente, foi lançada na cidade em que vivem, em Florianópolis, Santa Catarina, em 2019. Em 2022, a marca iniciou a atuação em Porto Alegre.

Como funciona a startup Nonno

A empresa atua com três frentes: os cuidadores, os clientes e a parte que une os dois lados. “Nós realizamos toda a assistência, tanto para os cuidadores, que chegam querendo se cadastrar, quanto para as famílias, que chegam explicando as suas necessidades, e nós fazemos toda a montagem da ficha técnica para depois disponibilizar as vagas aos cuidadores. Somos nós que fazemos todo o meio de campo entre os dois lados”, explica Gabriela.

O processo para cadastro de cuidadores, como explica a empreendedora, é criterioso. São três etapas desde a inscrição inicial, incluindo verificação de antecedentes criminais e teste psicológico, onde, de acordo com a dupla, apenas cerca de 20% dos candidatos são aprovados. “A régua é bem alta. Dá para dizer que é a parte mais rigorosa de todo o processo, justamente por termos passado por essas situações e dificuldades. Nosso objetivo é trazer confiança”, afirma Matheus. Ainda, a empresa oferece um treinamento próprio, chamado de “O jeito Nonno de cuidar”, que conta com dicas e assistências do que fazer antes, durante e depois do atendimento.



São diversas as opções oferecidas pela plataforma. Desde acompanhamento em consultas médicas até escalas fixas durante a semana , a depender da necessidade das famílias e disponibilidade dos cuidadores. “Nós disponibilizamos as informações principais e o cuidador se candidata, se o perfil dele bate com o que a família está procurando, conectamos os dois”, expõe Gabriela. O uso da plataforma é gratuito, tanto para os cuidadores quanto para as famílias.

A atuação da Nonno no Rio Grande do Sul



O objetivo ao inaugurar um novo espaço em Porto Alegre é estabelecer parcerias estratégicas para o crescimento da empresa, que pretende crescer até 150% em 2023, ampliando a atuação para os mercados do sul e sudeste do País. “Nós temos nossa origem aqui. Para nós é um orgulho estar com esse espaço presencial, participando do ecossistema e consolidando a marca por aqui”, ressalta Matheus. “Começamos em Floripa, onde estávamos residindo no momento, mas a primeira cidade que expandimos foi Porto Alegre, nosso berço, literalmente, desde sempre”, acrescenta Gabriela.

Atualmente, são 45 cuidadores aprovados no Rio Grande do Sul e quase 50 famílias atendidas no Estado, nas cidades de Porto Alegre, Novo Hamburgo e Sarandi. Ao todo, a plataforma conta com 750 cuidadores ativos e atende mais de 150 famílias por mês, o que contabiliza, por horas de trabalho, mais de 530 mil horas de cuidado.