LISTA: 10 restaurantes vegetarianos para conhecer em Porto Alegre

O 1 de outubro é marcado pelo Dia Mundial do Vegetarianismo. A data foi criada em 1977 pela Sociedade Vegetariana dos Estados Unidos e, no ano seguinte, foi adotada pela comunidade internacional. Desde então, o dia é usado para celebrar e conscientizar as pessoas sobre os benefícios de uma dieta sem proteína animal.



Segundo uma pesquisa do Ibope feita em 2018, encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), cerca de 14% dos brasileiros se consideram vegetarianos. Em 2021, em mais uma pesquisa encomendada pela SVB, o IPEC apurou que 46% dos brasileiros já deixam de comer carne, por vontade própria, pelo menos uma vez na semana.



Para celebrar a data, o GeraçãoE listou 10 negócios vegetarianos ou veganos em Porto Alegre .

1. Prato Verde



Prato Verde é referência em comida vegetariana na capital gaúcha. O empreendimento, que fica localizado no número 42 da rua Santa Terezinha, no bairro Farroupilha, foi um dos primeiros restaurantes focados na gastronomia vegetariana de Porto Alegre.



O Prato Verde é referência em comida vegetariana na capital gaúcha. O empreendimento, que fica localizado no número 42 da rua Santa Terezinha, no bairro Farroupilha, foi um dos primeiros restaurantes focados na gastronomia vegetariana de Porto Alegre.

O Prato Verde opera de segunda à sexta-feira, das 11h às 14h30min, e disponibiliza buffet livre vegetariano - nas quintas, a operação é totalmente vegana -, pelo valor de R$ 29,50. Aos fins de semana, funciona até às 15h. O almoço custa R$ 34,00 no sábado e R$ 36,00 no domingo. Com mais de 30 anos de funcionamento,

2. Govinda



Govinda é outro clássico para os amantes da culinária vegetariana em Porto Alegre. Fundado em 1997, o espaço tem como foco a culinária indiana e é baseado na filosofia de vida hare krishna, movimento que Roberta Balbinot, nome à frente da operação, é adepta desde os dois anos de idade.



Localizado na avenida José Bonifácio, nº 605, o empreendimento, apesar de ser considerado vegetariano, é quase 100% vegano. O único item que ainda leva algum ingrediente de origem animal é a sopa vegetariana, que, de acordo com Roberta, é a queridinha da clientela.



O Govinda é outro clássico para os amantes da culinária vegetariana em Porto Alegre. Fundado em 1997, o espaço tem como foco a culinária indiana e é baseado na filosofia de vida hare krishna, movimento que Roberta Balbinot, nome à frente da operação, é adepta desde os dois anos de idade.

Localizado na avenida José Bonifácio, nº 605, o empreendimento, apesar de ser considerado vegetariano, é quase 100% vegano. O único item que ainda leva algum ingrediente de origem animal é a sopa vegetariana, que, de acordo com Roberta, é a queridinha da clientela.

A operação funciona de segunda à sexta, das 11h às 14h30min, e, nos fins de semana, das 11h às 15h.

3. Distribuidora Flor de abril



democratizar o acesso a produtos veganos, o empreendedor Maxtey Dias criou, em 2022, a Distribuidora Flor de Abril. O empreendimento conta com mais de 160 produtos sem uso de insumos de origem animal no catálogo - entre chocolates, camarão empanado e dadinho de tapiocas -, e atende clientes de Porto Alegre, Região Metropolitana e serra gaúcha.



Com o objetivo de aproximar e democratizar o acesso a produtos veganos, o empreendedor Maxtey Dias criou, em 2022, a Distribuidora Flor de Abril. O empreendimento conta com mais de 160 produtos sem uso de insumos de origem animal no catálogo - entre chocolates, camarão empanado e dadinho de tapiocas -, e atende clientes de Porto Alegre, Região Metropolitana e serra gaúcha.

A distribuidora atende apenas outras empresas e os pedidos podem ser feitos pelo Instagram (@flordeabrildistribuidora), por e-mail ([email protected]) ou pelo telefone (51) 99895-6282.

4. Espaço Not Meat



desde lanches rápidos, como sanduíches e pizzas, até pratos mais complexos, como o kit churrasco e à parmegiana.



Fundado em 2022, o Espaço Not Meat é um restaurante vegano com foco em produtos artesanais. Localizado na rua Vieira de Castro, nº 54, o empreendimento oferece desde lanches rápidos, como sanduíches e pizzas, até pratos mais complexos, como o kit churrasco e à parmegiana.

O restaurante acomoda cerca de 50 pessoas, entre área interna e externa, com mesas na rua, e opera de quarta-feira a domingo, das 11h às 15h e, à noite, das 18h30min às 22h30min.

5. Mercado Bergamota



Mercado Bergamota opera na zona norte da Capital e conta com mais de 120 itens veganos no cardápio. Fundado pelos irmãos Édson e Giovana Vargas, o objetivo dos empreendedores é transformar o Berga, como foi carinhosamente apelidado pela dupla, em um mercado popular, de bairro e com preços acessíveis.



E-commerce de produtos veganos fundado em 2022, o Mercado Bergamota opera na zona norte da Capital e conta com mais de 120 itens veganos no cardápio. Fundado pelos irmãos Édson e Giovana Vargas, o objetivo dos empreendedores é transformar o Berga, como foi carinhosamente apelidado pela dupla, em um mercado popular, de bairro e com preços acessíveis.

Atualmente, o mercado atua com retirada no local, tele-entrega e pontos de retirada, que podem ser consultados no Instagram (@mercadobergamota). As vendas são feitas para Porto Alegre e região metropolitana.

6. Modesta Mercado Vegano



Modesta Vegana é um mercado vegano que conta com cerca de 600 produtos de diversas categorias, como mercearia, beleza e limpeza.



Fundado em 2018 pela empreendedora Caroline Pereira Espíndula, o Modesta Mercado Vegano é um mercado vegano que conta com cerca de 600 produtos de diversas categorias, como mercearia, beleza e limpeza.

O empreendimento está localizado na rua Tomaz Flores, nº 134, no bairro Bom Fim, e funciona de terça-feira a sábado, das 10h às 18h. Nas segundas, a operação é das 12h30min às 17h30min. Pedidos podem ser feitos pelo site ou pelo WhatsApp: (51) 98019-2717.

7. Casa Revoa



Casa Revoa surgiu com o intuito de ser um espaço 100% vegano que tivesse a sistemática de um boteco. Atualmente, o empreendimento também conta com uma cafeteria, que funciona no período do dia.



O menu serve petiscos, lanches, xis, chopes e drinks, e conta com um gramado artificial na área externa, que acomoda várias mesas e luzes que iluminam a rua de noite.



Fundado em 2021, na rua Lobo da Costa, nº 195, a Casa Revoa surgiu com o intuito de ser um espaço 100% vegano que tivesse a sistemática de um boteco. Atualmente, o empreendimento também conta com uma cafeteria, que funciona no período do dia.

O menu serve petiscos, lanches, xis, chopes e drinks, e conta com um gramado artificial na área externa, que acomoda várias mesas e luzes que iluminam a rua de noite.

O empreendimento opera como cafeteria, de terça-feira a sábado, das 9h às 17h, e como bar de terça-feira a domingo, das 17h até às 23h40min.

8. Bagatela Lanches



Bagatela Lanches é uma das principais lancherias veganas de Porto Alegre. Operando no espaço da Casa Revoa, o empreendimento oferece xis, hambúrgueres, panchos, batata frita e o clássico xis doce, criação da casa.



Fundado em 2018 pelo trio de amigos Lucas Rufino, Arthur Moraes de Abreu e Jean Filippe Bueno, o Bagatela Lanches é uma das principais lancherias veganas de Porto Alegre. Operando no espaço da Casa Revoa, o empreendimento oferece xis, hambúrgueres, panchos, batata frita e o clássico xis doce, criação da casa.

O Bagatela funciona de terça-feira a domingo, das 18h às 23h.

9. Mika Café



Localizado na rua General João Telles, nº 161, o Mika Café é pensado para seguir a filosofia de vida do empreendedor, o jovem Lucas Antônio, que é vegano e defensor da causa animal. Com espaço para acomodar cerca de 20 pessoas, o Mika Café se destaca vendendo doces, como cookies e brownies, e tem como carro-chefe os cafés mais tradicionais, como expresso e carioca.

A operação funciona de terça à sexta-feira, das 8h às 18h30min, e nos fins de semana, das 9h às 18h30min.

10. Espaço Veganista



Localizado na rua Vasco da Gama, nº 52, no bairro Bom Fim, o Espaço Veganista tem como objetivo oferecer comida vegana com um bom custo benefício. O carro-chefe é o buffet, que conta com um cardápio novo todo dia. Além disso, são oferecidas opções para delivery, pelo iFood, ou pelo WhatsApp (51) 99325-1983.

O empreendimento funciona de segunda a sábado, das 11h30min até as 15h.