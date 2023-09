Aula de música pensada para idosos é novidade em escola de Porto Alegre

Giovanna Sommariva

29 Setembro 2023

A metodologia de ensino foi planejada especificamente para o público 50+

Desde 1989, o casal Moacir de Souza e Mara Fortes é responsável pela Talentho’s Escola de Música, espaço que busca fomentar a cultura da música em Porto Alegre. Recentemente, a dupla notou um aumento no número de pessoas com mais de 50 anos buscando por aulas. Pensando nisso, desenvolveram um método de ensino pensado especificamente para esse público.A diferença nas aulas para a geração mais velha, de acordo com Moacir, se dá pelo ritmo de aplicação da teoria musical na prática. “São aulas mais objetivas. A teoria é estudada em pequenos capítulos e imediatamente aplicada em músicas sugeridas pelos próprios alunos”, explica o empreendedor.