Marca aposta na produção de peças de roupa confortáveis e atemporais em Porto Alegre

Muitos são os conceitos e inspirações que guiam quem trabalha no ramo da moda. Uma crescente recente, no entanto, que tem se estabelecido no mercado, especialmente em negócios comandados por jovens empreendedores, é a moda autoral e consciente, produzida em baixa escala. Uma das marcas que leva esse conceito adiante no cenário gaúcho é a Enika, loja de roupas comandada por Nina Kern, 30 anos, que aposta em um estilo atemporal, com peças em linho e modalegens fluidas.

Formada em Moda pela Unisinos, Nina produz e comercializa peças há muitos anos, mas foi em 2018, com a confecção de vestidos de festa sob demanda, que criou a própria marca. Mas, com a sazonalidade das festas de formatura e de aniversários, decidiu expandir a marca e desenvolver peças que pudessem ser comercializadas o ano inteiro.

Quando optou por ampliar a marca, a decisão em seguir com o modelo slow fashion e produção apenas sob demanda foi crucial para o desenvolvimento das peças. "Fiquei um bom tempo quebrando a cabeça porque, para ser uma coleção completinha, precisa ter um certo mix de peças, dois shorts, duas calças, duas blusas. Foi nesse momento que decidi trabalhar só com o que eu gostasse, com o que eu queria na marca", lembra a empreendedora, que define a marca como fiel a si mesma. "Não queria ter de tirar uma peça que é bem vendida do site para poder colocar novas coleções. Nós temos peças que estão lá desde o primeiro dia", afirma Nina.

A variedade das peças na Enika se dá por conta das cores e estampas dos tecidos. A maior parte dos itens são de linho e viscose, e o carro-chefe da marca é a calça comphy, no valor de R$ 238,00. "Assim nós conseguimos ser mais fiéis ao gosto e não tanto à microtendências da moda, o que vai muito ao encontro do que eu quero trabalhar. Não quero seguir tendências específicas, quero ter peças atemporais e que as clientes possam usar por muito tempo ", destaca.

Toda a produção da Enika é realizada pós-venda. Por isso, pedidos feitos pelo site (enika.com.br) levam, em média, oito dias para serem enviados. Diminuir o tempo entre a produção e o envio é um dos objetivos de Nina para o futuro, mas, de acordo com a designer, não é um problema para a clientela da marca. "Elas já sabem como funciona e até gostam de saber que uma peça foi produzida especialmente para elas", percebe a empreendedora, que não trabalha com pedidos sob medida. "Somos uma loja online, então, a troca é muito bem-vinda, sempre reforço isso. Para conseguirmos realizar as trocas, precisamos trabalhar com uma grade de tamanhos pré-definida", explica Nina. A marca conta com uma grade extensa, com modelagens que vão do PP ao G5. "Isso é muito valioso de produzir sem estoque. Conseguimos abranger mais cortes, é algo que me deixa muito feliz", expõe. A produção sob demanda também é aliada da sustentabilidade, já que, sem ter peças à pronta-entrega, evita-se um estoque parado e sem uso.

A Enika opera de forma online. Mas, vez que outra, Nina realiza eventos no ateliê da marca, sempre voltados para mulheres. "Gostamos de criar experiências. Já tivemos aulas de cerâmica, aquarela, festa junina, coloração pessoal, sempre associando com outras artistas mulheres. É uma forma de unir forças e crescermos todas juntas", pontua.