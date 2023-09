Floricultura com foco em paisagismo e em plantas exóticas abre em Porto Alegre

Comandada pela estudante de Arquitetura Vanessa Ivo Kobayashi, a Tuula Floricultura abriu as portas no início de agosto na rua Dr. Sebastião Leão, nº 171, no bairro Azenha, em Porto Alegre. Com foco em paisagismo e plantas exóticas, o empreendimento conta com um ambiente pequeno, mas aconchegante, e tem conquistado a clientela da região.



Vanessa é natural de Santa Maria e se apaixonou pelo cultivo de plantas ainda na infância. Autodidata, a empreendedora conta que plantava desde pequena no quintal de casa. Foi essa paixão pelo plantio que a fez optar por seguir carreira na Arquitetura, com foco em paisagismo - técnica que tem o intuito de projetar, planejar, fazer a gestão e preservação de espaços ao ar livre.



"Nem minha mãe, nem meus irmãos gostavam muito de plantar. Era só eu. Gostava tanto que plantava até mesmo no quintal dos outros. Quando fui escolher a faculdade, fiquei em dúvida entre Arquitetura e Agronomia, mas vi que na Arquitetura conseguia conciliar os dois", explica Vanessa.



Antes de abrir a floricultura, a empreendedora trabalhou em viveiros de plantas e escritórios de Arquitetura. Foi assim que adquiriu a experiência necessária para tocar o negócio. Além de vender plantas e mudas, Vanessa auxilia no plantio e manutenção de jardins, em projetos de paisagismo, e fornece plantas para eventos externos.

Produtos da Tuula



Vanessa conta que procura colocar à disposição de seus clientes plantas exóticas e menos comuns no mercado, como a semissuculenta, conhecida como Lua Clara, e a filodendro black, conhecida Colocasia. Além disso, a floricultura disponibiliza terra para plantio e composteiras orgânicas - dois produtos que têm agradado a clientela.



Apesar de vender itens não muito comuns, os preços, de acordo com a empreendedora, são um pouco abaixo do mercado. O intuito por trás disso é ter uma maior rotatividade de plantas nas prateleiras.

"Tem gente que põe uma margem de lucro alta para valorizar o seu produto. Não faço isso. Considero que a planta tem um prazo para ficar na loja, se não ela vai começar a crescer, vai ter que ter manutenção e vai dar trabalho. Tem que ter uma rotatividade", explica.

Futuro da Tuula



Já no fim do curso de Arquitetura, Vanessa fez sozinha o projeto da floricultura, que se destaca por seu visual. No futuro, a dona da Tuula planeja expandir ainda mais seu negócio.



"Depois de formada, a ideia é inserir um escritório de arquitetura e paisagismo aqui dentro. Não sei se nesse mesmo local, mas quero agregar tudo: vai ser floricultura e escritório"



Além disso, a empreendedora planeja inserir um espaço para a criação de abelhas sem ferrão no seu negócio. Com essa medida, Vanessa tem o objetivo de conscientizar seus clientes sobre a importância do inseto para a manutenção da biodiversidade, reconstituição de florestas tropicais e conservação de remanescentes florestais.

Informações gerais



A Tuula floricultura funciona na segunda-feira, das 13h às 18h30min. De terça à sexta-feira, das 10h às 12h e das 13h às 18h3min. Aos sábados, das 10h às 15h.



Para orçamentos e encomendas, entrar em contato pelo WhatsApp (51) 99342-4527.