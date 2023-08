Dia do Pão de Queijo. A iguaria, criada em Minas Gerais, é presença garantida no dia a dia dos brasileiros e da redação do 10 lugares para celebrar o Dia do Pão de Queijo em Porto Alegre: Hoje é comemorado o. A iguaria, criada em Minas Gerais, é presença garantida no dia a dia dos brasileiros e da redação do Jornal do Comércio . Baseado nas dicas dos jornalistas da equipe do JC, confira

1. Pão de queijo de provolone

Oh Brüder é parada obrigatória neste Dia do Pão de Queijo. Quem diz isso é Isadora Jacoby, editora do GeraçãoE. “ O diferencial é que o pão de queijo é muito cremoso por dentro. Tem que comer quentinho para ter a experiência completa ”, diz a jornalista, que destaca o pão de queijo de provolone. é parada obrigatória neste Dia do Pão de Queijo. Quem diz isso é. “”, diz a jornalista, que destaca o pão de queijo de provolone.

Oh Brüder Passo D’Areia: rua Bezerra de Menezes, nº 290. Bela Vista: rua Casemiro de Abreu, nº 1495.

De terça à sexta-feira, das 10h às 19h. Aos fins de semana, das 8h30min às 19h

2. Fazendo pães de queijo desde 1979

Em 1979, foi inaugurada a primeira loja da Casa do Pão de Queijo em Porto Alegre. A marca é uma das pioneiras em produção e distribuição das iguarias mineiras no Rio Grande do Sul . Quem não perdeu a chance de acompanhar a inauguração foi Cláudio Isaías, repórter do Jornal do Comércio, e Tânia Meinerz, coordenadora fotográfica. “Foi a primeira vez que eu comi pão de queijo, e muito pão de queijo”, rememora Cláudio.

Casa do Pão de Queijo Floresta: avenida Cristóvão Colombo, nº 2091. Centro Histórico: avenida Otávio Rocha, nº 171

De segunda à sexta-feira, das 08h30min às 18h. A loja do Centro Histórico também abre aos sábados, das 8h30min às 13h

3. Pão de três queijos

Zaffari também é espaço para a celebração do Dia do Pão de Queijo. O local está na lista de preferências de Mauro Belo Schneider, editor do site do Jornal do Comércio. “ O biscoito três queijos é o meu pão de queijo preferido ”, destaca o jornalista. Clássico da Capital, otambém é espaço para a celebração do Dia do Pão de Queijo. O local está na lista de preferências de. “”, destaca o jornalista.

Zaffari: são 10 lojas espalhadas por Porto Alegre. A rede também possui sedes em outras cidades do Estado e em São Paulo

4. Quatro pães de queijo recheados por R$ 8,00

Recheadinhos não recebe o nome à toa. A empresa comercializa, por R$ 8,00, um combo de quatro pães de queijo recheados. Para o paladar de Giovanna Sommariva, repórter do GeraçãoE, essa é a melhor opção para celebrar o Dia do Pão de Queijo. “ Vale muito a pena conhecer ”, entende. não recebe o nome à toa. A empresa comercializa, por R$ 8,00, um combo de quatro pães de queijo recheados. Para o paladar de, essa é a melhor opção para celebrar o Dia do Pão de Queijo. “”, entende.

Recheadinhos: Estr. João de Oliveira Remião, nº 6634, Lomba do Pinheiro

Todos os dias, das 11h à 1h

5. Pão de queijo na Zona Sul

Comer um pão de queijo enquanto desfruta dos ares tranquilos de uma praça . Certamente, esse é um excelente programa para Luciane Medeiros, subeditora do site do Jornal do Comércio, que indica a Confeitaria Bassani para celebrar o Dia do Pão de Queijo.

Confeitaria Bassani: Praça Comendador Souza Gomes, nº 15, bairro Tristeza

De terça-feira a sábado, das 7h às 20h. Aos domingos, o funcionamento acontece das 8h às 12h e das 14h às 20h

6. Pão de queijo com churrasco

Pão de queijo com churrasco pode parecer uma combinação, no mínimo, inusitada. Mas não para João Pedro Cecchini, estagiário do GeraçãoE. O estudante de jornalismo indica a Churrascaria Porto Alegrense para desfrutar da iguaria mineira. “ O pão de queijo vem como couvert, para abrir o apetite para as carnes que vem depois ”, observa.

Churrascaria Porto Alegrense: avenida Pará, nº 913, São Geraldo



De segunda à sexta-feira, das 11h às 14h. Aos sábados, o funcionamento ocorre até às 15h. Nas quintas-feiras, a operação também acontece à noite, das 18h30min às 21h30min

7. Crocante por fora e cremoso por dentro

Jamil Aiquel, estagiário do GeraçãoE. Mas tem um local em específico que a iguaria mineira chama mais ainda a sua atenção: o Gosto bastante de lá, porque o pão de queijo é quadradinho, crocante por fora e cremoso por dentro ”, salienta o estudante de jornalismo. O pão de queijo é – quase sempre – presença garantida nos cafés da manhã de. Mas tem um local em específico que a iguaria mineira chama mais ainda a sua atenção: o Priscilla’s Bakery . “”, salienta o estudante de jornalismo.

Priscilla’s Bakery: rua Vasco da Gama, nº 514, Rio Branco

De terça-feira a domingo, das 9h às 19h

8. Pão de queijo no Bom Fim

complexo gastronômico que oferece uma série de opções de alimentação, sendo uma delas o pão de queijo . “É o meu favorito”, diz Maria Welter, repórter de esportes do Jornal do Comércio. Mercado Brasco é um. “É o meu favorito”, diz

Mercado Brasco Bom Fim: rua Fernandes Vieira, nº 286

Das 7h30min às 23h. Aos domingos, o atendimento começa às 8h

9. Franquia de Minas Gerais

Arthur Rickziegel, estagiário do Jornal do Comércio, é quem indica o local. “ O diferencial é que é uma franquia veio direto de Minas Gerais ”, percebe o estudante de jornalismo. Com itens típicos de Minas Gerais – como o pão de queijo –, a cafeteria e empório Cheirin Bão busca aproximar os mineiros dos gaúchos., é quem indica o local. “”, percebe o estudante de jornalismo.

Cheirin Bão Moinhos de Vento: Dr. Florêncio Ygartua, nº 164

De segunda à sexta-feira, das 7h30min às 19h. Aos sábados, o atendimento acontece das 9h às 18h

10. O pão de queijo da redação do Jornal do Comércio

Mercado Soares não pode faltar nas confraternizações realizadas na redação do Jornal do Comércio. Quem diz isso é Bruna Tkatch, estagiária do Jornal do Comércio. “Acho bem gostoso, é bem pertinho da redação, além de ser barato ”, diz a estudante de jornalismo. O pão de queijo donão pode faltar nas confraternizações realizadas na redação do Jornal do Comércio. Quem diz isso é”, diz a estudante de jornalismo.