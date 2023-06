Desde 1974, Zaffari Ipiranga é referência para a economia da região

A marca Zaffari é uma das mais difundidas entre os gaúchos. Na pesquisa Marcas de Quem Decide de 2023, na categoria supermercados, o Grupo Zaffari foi o mais lembrado (34,8%) e o preferido, com 31,2% dos votos. E é no bairro Santa Cecília, às margens da avenida Ipiranga, que fica uma das unidades mais icônicas da marca. O Zaffari Ipiranga foi construído em 1974, e o tamanho do empreendimento, na época, foi um ponto de transformação para a cidade. "Em Porto Alegre, lojas de supermercados com as dimensões de área de vendas com um pouco mais de 3 mil m² eram uma raridade. A construção original tinha 11 mil m², incluindo um pavimento com estacionamentos cobertos", contextualiza Claudio Luiz Zaffari, diretor do Grupo Zaffari.

Próximo de completar 50 anos, a unidade segue sendo referência para a marca, assim como para os porto-alegrenses. "O Zaffari Ipiranga passou a fazer parte importante no abastecimento de inúmeros lares na Capital, inclusive com o deslocamento de famílias de outros bairros, quer pela facilidade dos acessos, quer pelos diferenciais de qualidade, variedade e serviços apresentados. Ainda hoje há muitas famílias que continuam se deslocando de seus bairros, mantendo a tradição e a certeza de ter o atendimento e os produtos desejados", conta.

Quando surgiu, o ponto foi responsável por trazer novidades para a Capital. "Foi no Zaffari Ipiranga que ocorreu, em 1974, o lançamento do Programa do Novilho Precoce, em conjunto com a Secretaria Estadual da Agricultura e a indústria frigorífica do Estado, iniciativa que deu início à venda de carnes embaladas diretamente nas plantas dos frigoríficos, e que premiava os criadores pela qualidade dos novilhos", conta Claudio, lembrando que, na época, o espaço era referência também por suas outras operações. "O empreendimento tinha uma disputada lanchonete com serviços rápidos e posteriormente foi adicionado um restaurante no andar superior, onde, à tarde, eram servidos com todo o aparato, tortas, bolos e outros quitutes com diversos chás. Junto a uma elaborada área de bazar com uma variedade de produtos diferenciados havia um balcão onde o cliente comprava café moído na hora e podia degustar um xícara de café gratuitamente. Um dos clientes que marcava presença na época era o escritor gaúcho Érico Veríssimo, que aproveitava sua caminhada diária para fazer uma visita", lembra.

O prédio como está hoje foi remodelado em 1988, passando a ter uma área de venda de 5 mil m², numa edificação de 20 mil m². O alto fluxo de clientes na unidade é um dos pilares da economia do bairro. "A região do Santa Cecília continuou seu desenvolvimento com um adensamento gradual, novos prédios foram surgindo nos dois lados da avenida Ipiranga e o empreendimento continuou marcando sua atuação com seus serviços e produtos. O fluxo continuado de clientes, pedestres ou com seus carros termina por dar a movimentação salutar para muitas atividades no seu entorno", percebe.

Mesmo com mais de 40 unidades espalhadas pelo Estado e até fora do Rio Grande do Sul, o Zaffari Ipiranga segue sendo um espaço importante para a marca, recebendo as novidades do grupo. "O Zaffari Ipiranga mantém-se atualizado, disponibilizando aos seus visitantes novas tecnologias e canais de compras. Atualmente, a unidade apresenta quatro unidades do selfcheckouts, que dão autonomia de compra e pagamento para os clientes. A loja também possui um ponto de coleta do Clique & Retire, serviço de e-commerce da empresa que permite ao cliente realizar as compras de forma online e retirar as mercadorias na loja, com horário agendado para maior conforto e praticidade", conta Claudio.