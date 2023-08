Aplicativo de transporte exclusivo para mulheres começa a operar em agosto em Porto Alegre

São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza, Brasília e, agora, Porto Alegre. O aplicativo Lady Driver chegará na capital gaúcha na próxima segunda-feira (14). Exclusivo para mulheres, o aplicativo promete segurança tanto das passageiras, quanto das motoristas, além de gerar novos postos de trabalho para mulheres.



O app já havia anunciado sua entrada em Porto Alegre em 2021, mas, por não ter atingido as metas estabelecidas pela plataforma para seu funcionamento na cidade - número mínimo de motoristas e usuárias cadastradas -, a operação não se concretizou. Porém, desta vez, a cidade já atingiu as metas estabelecidas e o sinal verde para a empresa funcionar na capital gaúcha já foi dado.

Serviços diferenciados



O aplicativo oferece opções diferenciadas para crianças, adolescentes e idosos, mas, caso prefiram, as motoristas podem escolher não transportar passageiros do sexo masculino em nenhuma hipótese.

Pagamentos



O pagamento das corridas é feito via cartão de crédito, mas também pode ser feito via débito e dinheiro - opções que ficam à escolha de cada motorista. Do valor da corrida, 75% fica para as motoristas, e os 25% restantes são divididos entre o licenciado da cidade, a plataforma e impostos.

Credibilidade



Em todo o Brasil, já são 1,3 milhão de downloads do app e mais de 58 mil motoristas cadastradas. Segundo a empresa o Lady Driver é, atualmente, o 6º aplicativo de mobilidade mais procurado no Brasil.



O Lady Driver está disponível para download tanto na App Store quanto na Google Playstore.