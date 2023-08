Veja qual é o investimento da dupla Grenal no futebol feminino

Mesmo enfrentando preconceito, falta de apoio e até mesmo anos de criminalização, o futebol feminino vem crescendo. O público nos estádios só aumenta e o número de telespectadores também não fica para trás. A transmissão da estreia brasileira na CazéTV bateu o recorde mundial de audiência simultânea em um jogo de futebol feminino no YouTube. Neste contexto de evolução de uma modalidade que por anos foi sucateada, o GeraçãoE conversou com representantes da dupla Grenal para entender como é a realidade do futebol feminino nos dois maiores clubes do Estado.

Orçamento para 2024 está de acordo com a modalidade, garante Grêmio

Em 1980, um ano após o término da proibição, o Grêmio foi o primeiro clube no Brasil a ter um departamento feminino. Assim como em muitos outros grandes clubes do País, o departamento foi descontinuado, mas voltou em 2017, quando a Confederação Brasileira de Futebol reformulou o futebol feminino.



A modalidade dentro do clube vem se estruturando ao longo dos últimos anos. Em 2017, o tricolor montou uma equipe às pressas para ter um representante gaúcho no Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, jogou o equivalente à segunda divisão nacional da modalidade. Em 2019, retornou à elite do futebol nacional e, desde então se, mantém-se como uma das principais equipes do país.



Hoje, as gurias gremistas já contam com centro de treinamento próprio. O Vieirão, antiga sede do já extinto Cerâmica Atlético Clube, abriga o CT feminino, incluindo um departamento médico e academia feitos exclusivamente para as atletas. O CT exclusivo para o futebol feminino, criado em 2018, foi um divisor de águas para a modalidade dentro do tricolor gaúcho . É o que conta Álvaro Ramos, coordenador do departamento de futebol feminino do Grêmio. "Trouxe uma nova perspectiva para a modalidade. Com o CT, melhoramos a questão do departamento médico, aparelhagem física e material para as meninas, a quantidade de uniformes por ano, de competições que participamos e, até mesmo, o número de atletas no elenco. Realmente melhorou o desenvolvimento da modalidade internamente, em consoante com o mercado", explica Álvaro.

As categorias de base também passaram a receber mais atenção nessa nova fase. As meninas do Sub-20 treinam no mesmo espaço das profissionais. Do Sub-17 para baixo, treinam no CT do Cristal, na zona sul de Porto Alegre.



O orçamento do futebol feminino do Grêmio é separado do masculino. Segundo Álvaro, a orçamentação no futebol feminino, assim como no masculino, é feita antes do início da temporada, considerando os objetivos traçados para as equipes naquele ano. Sem citar valores, o coordenador explica que o orçamento de uma equipe de futebol engloba muito mais que os salários das atletas e garantiu que o valor investido pelo Grêmio está de acordo com as expectativas do clube para a modalidade. "A orçamentação para 2024 é de acordo com o que a modalidade exige e do que pensamos para o próximo ano", afirma.



Uma das dificuldades do Grêmio é a necessidade de investir em estrutura. Apesar dos avanços, o clube ainda acredita que precisa melhorar suas instalações e isso limita o investimento em atletas. "Queremos dar um outro passo na estrutura e tentar melhorar algumas outras condições, para que, no ano que vem, a possamos investir mais em atletas do que em estrutura", explica Álvaro.

Inter investe R$ 7,7 milhões na equipe feminina

O departamento de futebol feminino do Inter foi criado em 1983, quatro anos após o término da proibição, mas, como aconteceu no Grêmio e em muitos outros clubes do País, sofria com descontinuidades. Em algumas gestões, o departamento retornava, mas nunca como um projeto duradouro. Foi assim até 2017, quando, com a supervisão da ex-atleta Duda Luizelli, o departamento foi reestruturado.



No início, o futebol feminino do Inter sofria com a falta de estrutura e limitação orçamentária. Por vezes, as atletas não tinham local próprio para treinar e os salários oferecidos eram bem abaixo do que são hoje em dia. A modalidade foi evoluindo com o passar do tempo, mas foi em 2020, com a reforma do estatuto do clube, que teve seu principal avanço.

