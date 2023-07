LISTA: 10 negócios comandados por empreendedoras negras para conhecer em Porto Alegre

O 25 de julho é marcado pelo Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data surgiu em 1992, ano do primeiro encontro de Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas, realizado em Santo Domingos, na República Dominicana. Para celebrar a data, confira uma lista com 10 empreendedoras negras que estão comandando negócios em diferentes segmentos em Porto Alegre, como gastronomia, moda e esportes.

1. Consultoria para pequenos negócios

afroempreendedorismo e empreendedorismo social , o Impulsiona RS busca incentivar e capacitar pequenos negócios de Porto Alegre e região. Karen Silva dos Santos, 46 anos, é o nome por trás da associação, que atingiu cerca de 160 profissionais desde que foi criada em 2019. Com foco em, obusca. Karen Silva dos Santos, 46 anos, é o nome por trás da associação, que atingiu cerca de 160 profissionais desde que foi criada em 2019.

Para participar do Impulsiona RS é preciso entrar em contato pelo Instagram (@impulsionars), Facebook, ou pelos telefones, (51) 99321-4286, ou (51) 981126102. Todo suporte é gratuito, mas o Impulsiona RS também oferece um plano para associados, com mentoria especializada, seguro de vida, auxílio funeral e cartão convênio, com mensalidade de R$ 32,00.

2. Costura com ancestralidade

A Criolando, marca criada em 2015, tem como propósito criar uma conexão de identidade através da produção de peças com foco na ancestralidade . As produções da marca contemplam camisas, quimonos, jaquetas e vestidos.

Durante o mês de julho, as peças da Criolando (@criolandof) estão com desconto de 10% para mulheres pretas.



3. Doce com gostinho caseiro

Após ser demitida durante a pandemia, em maio de 2021, Ana Ribeiro decidiu abrir a Love Cakes, empresa de produção caseira de bolos, cupcakes, brownies e doces em geral .

A Love Cakes está no Ifood e as entregas são feitas em toda Porto Alegre pelo Uber Flash, para encomendar os doces da Ana, é só fazer contato pelo Instagram (@love.cakes45) ou Whatsapp no número (51) 99500-2013.

4. Desmistificando a economia

Top Voices do LinkedIn, Dirlene Silva, economista de Canoas, é uma voz atuante quando o assunto é desmistificar assuntos do universo econômico . Através de palestras e também pelas suas redes sociais (@dirlene.economista), a economista compartilha desde reflexões sobre educação financeira a assuntos importantes do dia, como a reforma tributária. Integrante da lista, economista de Canoas, é uma voz atuante quando o assunto é. Através de palestras e também pelas suas redes sociais (), a economista compartilha desde reflexões sobre educação financeira a assuntos importantes do dia, como a reforma tributária.

5. Ponto de encontro na Cidade Baixa

espaço que se tornou, de acordo com ela, um ponto de ocupação da comunidade preta da Capital . Marla Cruz, 32 anos, mora em Porto Alegre, mas nasceu na Bahia e foi criada em São Paulo, além de ter passado um período morando na Europa. Formada em Direito e mãe da Martina, de nove anos, ela comanda, junto com o marido James, o Odara Bar

Para celebrar a data, o bar, nesta terça-feira (25), terá dose dupla de Gin Tônica para todas as mulheres. O Odara fica na rua João Alfredo, nº 555.

6. Arte em tecido

Mitti Mendonça é a artista têxtil e designer por trás do projeto Mão Negra (@mao.negra), com peças feitas manualmente, como bordados e ilustrações . A artista também ministra oficinas e as agendas são divulgadas pelas redes sociais.

7. Expressão através da dança

Buscando revolucionar o universo da dança em Porto Alegre, o casal Caroline Rodrigues Bomfim, 37, Cícero Hubner, 32 anos, comanda a Donz Escola de Dança (@donz_danca_santana). O espaço, localizado na rua Vicente da Fontoura, nº 1559, e oferece diferentes modalidades, desde funk ao ballet clássico e jazz .

8. Acessórios autorais

Com foco em desenvolver acessórios com foco na autoestima e no amor próprio, Val Lacerda, designer de bijuterias, cria peças autorais que são enviadas para todo Brasil . O contato com a empreendedora pode ser feito pelo Instagram (@acessorios_vallacerda) e também pelo WhatsApp (51 93618-6713).

9. Muay Thai para mulheres

Com gosto por praticar esportes desde pequena, Luana Rodrigues encontrou no Muay Thai a força que precisava para superar um período difícil. Apaixonada pela luta e com o objetivo de investir em um negócio próprio, a advogada deixou a profissão para arriscar no empreendedorismo e abriu a Ellas Muay Thai, espaço de treino exclusivo para mulheres que toca ao lado do marido e sócio, Maurício Telles.

A escola tem unidades em Caxias do Sul e em Porto Alegre. Mais informações pelo Instagram (@ellasmuaythai).

10. Maternidade em pauta