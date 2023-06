LISTA: 10 lugares para comer sushi em Porto Alegre

No dia 18 de junho é comemorado o Dia Nacional da Imigração Japonesa. A data marca a chegada do primeiro navio japonês em portos brasileiros, em 1908, no estado de São Paulo. Atualmente, o Brasil abriga a maior comunidade japonesa no mundo fora do Japão. Segundo a embaixada japonesa, existem cerca de 2 milhões de descendentes japoneses residindo em no País

Para celebrar os 115 anos da relação entre os dois países, o GeraçãoE preparou uma lista com 10 restaurantes de culinária típica japonesa em Porto Alegre.

Clássico da cidade

Sushito Experience, na avenida Teixeira Mendes, nº 1161, no bairro Chácara das Pedras. Hoje, o empreendimento conta com três sedes , divididas entre Sushito Delivery e Sushito Experience, e tem o intuito de oferecer um toque diferenciado na cozinha japonesa, conciliando a culinária tradicional e contemporânea. O restaurante funciona de segunda a sábado, das 12h à meia-noite, e por delivery no ifood. Fundado em 2016 no bairro Rio Branco pelo casal de empreendedores Giulia Sartori e Jian Costa, o restaurante pode ser considerado um clássico para os amantes de sushi em Porto Alegre. Em 2020, a dupla decidiu que era hora de expandir o seu negócio. Assim surgiu o, na avenida Teixeira Mendes, nº 1161, no bairro Chácara das Pedras., divididas entre Sushito Delivery e Sushito Experience, e tem o intuito de oferecer um toque diferenciado na cozinha japonesa, conciliando a culinária tradicional e contemporânea. O restaurante funciona de segunda a sábado, das 12h à meia-noite, e por delivery no ifood.

Mistura da gastronomia gaúcha e japonesa



combinar a culinária gaúcha e japonesa, surgiu o Mizu Japanese Cuisine & Bar, restaurante localizado na rua Domingos José de Almeida, nº 87, no bairro Rio Branco. Comandado por Claudir Junior Pirovano, com a mentoria do pai, Claudir, o empreendimento conta com itens no cardápio que exemplificam muito bem essa fusão da culinária japonesa com a gastronomia gaúcha, como o Niguiri Batizado de Lembranças, feito com carne angus ao molho de bergamota . A operação funciona de segunda a sábado, das 19h às 23h, e nas sextas e sábados, das 12h às 15h, operando também por delivery pelo iFood. Da inusitada ideia de, surgiu o, restaurante localizado na rua Domingos José de Almeida, nº 87, no bairro Rio Branco. Comandado por Claudir Junior Pirovano, com a mentoria do pai, Claudir, o empreendimento conta com itens no cardápio que exemplificam muito bem essa, como o Niguiri Batizado de Lembranças, feito com. A operação funciona de segunda a sábado, das 19h às 23h, e nas sextas e sábados, das 12h às 15h, operando também por delivery pelo iFood.

Sushi de ouro



Yamamoto Japanese Cuisine aposta em criações pouco convencionais para conquistar a clientela . Comandado pelo jovem Maurício Monteiro, de 21 anos, o empreendimento oferece desde peças de pasta de queijo brie até Localizado na rua José Antônio Aranha, nº 85, no bairro Três Figueiras, oaposta em. Comandado pelo jovem Maurício Monteiro, de 21 anos, o empreendimento oferece desde peças de pasta de queijo brie até sushis enrolados em folhas de ouro 24 quilates. O restaurante funciona de segunda-feira a sábado, das 19h30min às 23h, e oferece opções à la carte, assim como sequência.

Vários pontos em Porto Alegre



Tokyo Sushi é uma alternativa para os que preferem aproveitar uma boa comida japonesa sem sair de casa . Com foco em delivery e take away, o Tokyo Sushi promete oferecer uma experiência premium para seus clientes. Os pedidos podem ser feitos pelo site ou pelo ifood e o horário de funcionamento é das 11h às 23h de quinta-feira a domingo. Com quatro unidades espalhadas pela cidade, oé uma alternativa para os que preferem aproveitar uma boa. Com foco em delivery e take away, o Tokyo Sushi promete oferecer uma experiência premium para seus clientes. Os pedidos podem ser feitos pelo site ou pelo ifood e o horário de funcionamento é das 11h às 23h de quinta-feira a domingo.

Mais de 20 anos de sushi



Comandado pelos irmãos Alan, Alex e Wendel Salatino, o Sushi by Cleber é um clássico para os amantes da culinária japonesa em Porto Alegre. O tradicional restaurante está no mercado há mais de 20 anos. O cardápio conta com mais de 50 opções de pratos clássicos da cultura oriental , além de um vasto menu de drinks e sobremesas exclusivas. Localizado na rua Desembargador Espiridião de Lima Medeiros, nº 317, no bairro Três Figueiras, o restaurante abre todos os dias, das 18h30min às 23h30min.

Sushi na Zona Sul



Gato Sushi foi inaugurado em julho de 2020. Carolina, que trabalha no ramo da gastronomia desde 2015, teve que se reinventar depois que seu antigo restaurante, no bairro Meninos Deus, focado em almoço executivo, foi prejudicado pelas medidas restritivas da pandemia do Covid-19. O restaurante conta com combinados, peças e porções, e também funciona por delivery . O Gato Sushi está localizado na rua Sargento Nicolau Dias de Farias, nº 265 e abre de terça à domingo, das 18h às 23h. Comandado por Carolina Coelho, ofoi inaugurado em julho de 2020. Carolina, que trabalha no ramo da gastronomia desde 2015, teve que se reinventar depois que seu antigo restaurante, no bairro Meninos Deus, focado em almoço executivo, foi prejudicado pelas medidas restritivas da pandemia do Covid-19.. O Gato Sushi está localizado na rua Sargento Nicolau Dias de Farias, nº 265 e abre de terça à domingo, das 18h às 23h.

O primeiro de Porto Alegre

Sakae's é o primeiro restaurante de culinária japonesa da cidade de Porto Alegre. Fundado pelo japonês Tadao Ecchuya, o restaurante se mantém localizado na rua Castro Alves, nº 690, desde 1983. O Sakae´s se destaca por sua simplicidade e tradição: sem grandes invenções, o cardápio oferece peças típicas da gastronomia japonesa, com o objetivo de se manter próximo aos princípios da culinária do país de origem de seu fundador . O local também oferece opções veganas e vegetarianas, e a operação funciona de segunda a domingo, das 19h às 22h30min. Inaugurado em 1973, oé o. Fundado pelo japonês Tadao Ecchuya, o restaurante se mantém localizado na rua Castro Alves, nº 690, desde 1983. O Sakae´s se destaca por sua simplicidade e tradição: sem grandes invenções,. O local também oferece opções veganas e vegetarianas, e a operação funciona de segunda a domingo, das 19h às 22h30min.

Bom Fim também tem sushi

Mais um nome conhecido dos amantes do sushi em Porto Alegre, o Sambô fica na rua Fernandes Vieira, nº 502, no bairro Bom Fim. Com um ambiente colorido e alegre, o empreendimento oferece, além da comida, drinques variados - tudo isso com uma trilha sonora animada no fundo. O cardápio conta com clássicos da culinária oriental, mas também possui opções veganas e vegetarianas . O empreendimento abre de terça a domingo, das 18h30min às 23h30min, e aceita pedidos por delivery no Ifood ou pelo telefone (51) 30920189.

Clássico do Mercado



Inaugurado em 2010, o Seninha Sushi está localizado no Mercado Público, na loja 45 do centro de abastecimento mais ilustre do Rio Grande do Sul. O pequeno estabelecimento funciona ao estilo sushi bar, onde os clientes sentam no balcão e podem acompanhar suas peças sendo feitas . O Seninha Sushi opera de segunda à sexta-feira, das 11h30min às 19h, e aos sábados das 11h30min às 18h. O empreendimento também oferece serviço de delivery pelo telefone (51) 3211 3131.

Um Japão desconhecido