Jovens da Lomba do Pinheiro apresentam projeto de empreendedorismo social no South Summit Madrid

A partir de experiências próprias, alunas do nono ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint Hillaire, na Lomba do Pinheiro, desenvolveram um projeto social que busca solucionar problemas relacionados a menstruação.

A iniciativa, intitulada de Garotas de Vermelho, surgiu quando as jovens notaram uma dor feminina, vivida por mulheres em situação de vulnerabilidade que, muitas vezes, acabam utilizando materiais inadequados, como panos, jornais e folhas para lidar com a menstruação. Pensando nisso, Gabriela Padilha dos Santos, Nathalia Dias Caminha, Jullia Justo Bueno e Ketellem Gomes desenvolveram um kit de saúde menstrual, que inclui dois absorventes de tecido, uma bolsa térmica de sementes, um livro infantil sobre o assunto, chá, um folder informativo sobre menstruação e artesanato feito por empreendedoras da Lomba do Pinheiro .

LEIA TAMBÉM > Estudantes de Gravataí criam copo que identifica a presença de drogas

A cada kit vendido, outro é doado para meninas da mesma região. A iniciativa venceu as Olimpíadas e também foi reconhecida em outras premiações, como o Desafio Liga Jovem Sebrae, que as credenciou a participarem da chamada Missão em Madrid. A delegação será acompanhada pela professora Maria Gabriela Pires de Souza e pela diretora Cinara Bertuol. O Sebrae vai arcar com os gastos das ex-alunas e a Prefeitura de Porto Alegre se disponibilizou a pagar parte das despesas.

O começo

O projeto surgiu em 2022, enquanto as jovens participavam das Olimpíadas da Inovação, iniciativa promovida pelo Pacto Alegre, com apoio da Secretaria Municipal da Educação e da La Salle Canoas, que busca estimular a criação de projetos e fomentar o empreendedorismo social. “O trabalho dedicado dessas meninas tem tudo a ver com o que o Pacto quer para Porto Alegre: inovação e empreendedorismo como ferramentas de mudança e melhoria da qualidade de vida nas comunidades, e o estímulo a uma cidadania engajada, que se envolve como catalisadores para o desenvolvimento solidário da cidade”, destaca Luiz Carlos Pinto, coordenador do Pacto Alegre.

Dando continuidade

As quatro idealizadoras se formaram no Ensino Fundamental no fim do ano passado. Mas a continuidade das Garotas de Vermelho ficou nas mãos de uma nova geração de alunas, que seguem na EMEF Saint Hillaire: Sara Rodrigues Carvalho, Joana Dornelles de Souza, Julia Esteves e Kamilly Aparecida Barbosa.