Tuim é eleito o melhor boteco de Porto Alegre

O Tuim Bar Chopp, ponto tradicional do Centro Histórico de Porto Alegre, foi eleito o melhor boteco de Porto Alegre. O negócio, comandado por André Azevedo, venceu, pela quinta vez, a etapa da Capital do concurso Comida di Buteco.

A competição, que aconteceu durante o mês de abril, teve o resultado anunciado nesta segunda-feira (29). Ao todo, foram 25 bares participantes nesta edição, com negócios de Porto Alegre e Canoas . Os botecos Reserva do Mosteiro, de Canoas, e Point Pastel, da zona norte de Porto Alegre, conquistaram o segundo e o terceiro lugar, respectivamente. Além dos campeões, participaram da competição A Virgem Bar, Armazém Porto Alegre, Baldhead Cervejaria e Bar, Bar Chopp Petiscos, Bar do Alemão, Barril Pub, Bella Pasteis Artesanais, Biermarkt, Boteco Vitória, Brasa e Beer, Buteco du Chef, Cia Mix Bar, El Farol, Estação Cidade Baixa, Lanches do Alemão, Lilliput Pub, Limonata, Monsenhor Irish Pub, Nosso Bar, Ofertório, Pinhos Botecaria Pub e Urban Bar.

O campeão Tuim Bar Chopp, que fica rua General Câmara, nº 333, segue agora para a disputa nacional de melhor boteco do Brasil, que acontece em julho, em São Paulo. O bar disputa com mais de 40 bares, campeões nas demais cidades participantes do Comida di Buteco.

Como foi escolhido o melhor boteco de Porto Alegre

Os botecos foram avaliados pelo atendimento, higiene, temperatura da bebida e, é claro, pelo petisco. Os pratos seguiram o tema Ervas e Especiarias e representaram 70% da nota na avaliação do público e dos jurados técnicos durante o concurso. As demais categorias representaram 10% cada uma. O voto do público corresponde a 50% do peso total, sendo o restante a nota dos jurados técnicos do concurso.

Petisco do Tuim

De tradição portuguesa, o Tuim participou da edição de 2023 do Comida di Buteco com Bacalhau Atolado, um bacalhau defumado com legumes, creme de aipim, farofa com bacon e páprica picante. O petisco segue disponível no cardápio do Tuim por R$ 30,00.