Viamão: bons momentos na cidade e no campo

Priscila Daniel é viamonense, jornalista e administradora, head de conteúdo e sócia da Pocket Digital, agência de Marketing e Comunicação. Além disso, é blogueira e compartilha promoções, descontos e experiências que valem a pena no @blogpaodura. Confira algumas dicas da Priscila em sua cidade:

Além da área urbana!

Viamão é uma cidade enorme, dividida entre área urbana e rural. Temos cada vez mais empreendimentos que estão investindo no município. Aqui eu trouxe algumas indicações.

Um local incrível é a Estância das Oliveiras, que fica ao lado da já tradicional Quinta da Estância. O espaço é lindo e oferece aos visitantes experiências únicas, como visita aos olivais e a oportunidade de conhecer o processo de produção do azeite. A Estância das Oliveiras também conta com pacotes especiais com almoços e piqueniques.

Em direção à praia, na ERS-040, vale conhecer a Casa Barcellos, com um almoço delicioso. Outra dica é aproveitar a praia de Itapuã. Lá, um local maravilhoso é O Butiá, uma fazenda à beira do Guaíba, que oferece experiências aos finais de semana e feriados, com almoços, piqueniques e shows.

Para se divertir na cidade

No centro de Viamão, não deixe de conhecer o bar Ibiamon, que vende cerveja viamonense. Outras opções legais são o Nume, um gastrobar superaconchegante, a pizzaria Brezza e o Trempe Parrilla.

Para adoçar, eu indico os doces da Carol Osório, da Doceria das Bittens e da Amor do Céu Doceria.

Outro lugar que vale a pena conhecer é o Divino BurguerKinho, um local alto astral e com bons hambúrgueres.

Fico feliz de ver tantas iniciativas legais prosperando em Viamão. Que venham novos negócios e projetos de empreendedores viamonenses.