Gerando Falcões e Instituto Ascendendo Mentes promovem jantar de gala beneficente em Porto Alegre

Pela primeira vez em solo gaúcho, o tradicional jantar de gala beneficente do Instituto Gerando Falcões (GF), rede que busca acelerar o poder de impacto de líderes em favelas de todo o Brasil, e que ocorre anualmente em capitais brasileiras, acontecerá na Casa NTX, em Porto Alegre, no dia 25 de maio. O evento é uma realização do Instituto Ascendendo Mentes (IAM), iniciativa gaúcha acelerada e patrocinada pela GF.

O Jantar terá participação de Edu Lyra, fundador e CEO da ONG Gerando Falcões, que irá palestrar sobre ESG e trará insights de empreendedorismo social. A festa contará com leilão beneficente e todo valor arrecadado será destinado ao IAM . Para embalar a noite, os músicos Kelvin & Klaus, Pagode na Vibe e Dj Lê Araujo serão os responsáveis pela trilha sonora, e Ali Klemt estará à frente da apresentação. O menu será assinado pela gastronomia do Buffet Vetro.





Os ingressos custam R$ 480,00 e já estão disponíveis na plataforma ingressos.ascendendomentes.org.br . As empresas interessadas em participar da causa podem consultar as cotas pelo telefone: (51) 981373968. O Instituto Helda Gerdau Johannpeter é o maior patrocinador do evento. Outras marcas do empresariado gaúcho já confirmaram apoio, como Hygia Saúde, Severo Romero Seguradora, Safepag, Motormac, Casa NTX, Dixon Comunicação e Dobra.

O Instituto Ascendendo Mentes

Nina Cardoso, com duas décadas de atuação no terceiro setor, fundou o Instituto Ascendendo Mentes em 2020, com o objetivo de promover a educação socioemocional e ascender talentos das favelas para o mundo. Em novembro de 2019 fez parte da primeira turma da Falcons University, da Rede Gerando Falcões. Em 2021 o Instituto Ascendendo Mentes recebeu um investimento da Gerando Falcões, se tornando com muito orgulho, a primeira ONG acelerada da rede Gerando Falcões no Rio Grande do Sul. Para fazer parte da rede, a iniciativa precisou passar por um exclusivo processo de qualificação para líderes sociais, além de participar de auditorias mensais para manutenção do vínculo com a instituição.



O Instituto, com operação em Porto Alegre, no bairro Glória, capacita cerca de 200 jovens do Morro da Policia, bairro que tem um dos maiores índices de criminalidade, tráfico, drogadição e violência da capital. Com 30 voluntários, o IAM capacita os adolescentes de periferia por meio do acesso à educação — socioemocional, socioeconômica, cidadania e noções básicas de direito — e qualificação profissional.