Feliz dia das líderes

No GeraçãoE , contamos muitas histórias de mulheres que começaram a empreender depois da maternidade. Apesar de trajetórias lindas, que envolvem muita dedicação, é interessante pensar por que isso acontece. O despreparo das empresas para receber as mães e entender suas demandas, normalmente, é o que impulsiona esse cenário. É incrível acompanhar e contar histórias de mulheres à frente dos próprios negócios, mas é importante refletirmos se esse é o desejo de todas essas empreendedoras.

No #explorar, Luciana Cattony compartilha dicas para mudar esse contexto. Em seu trabalho à frente do Maternidade nas Empresas, ela comprova que não há motivos, além do preconceito, para que essas mulheres não façam parte do mundo corporativo. "Cuidar de um outro ser humano é um PhD intensivo de soft skills: tem resiliência, habilidades de comunicação e negociação, capacidade de resolver problemas, criatividade e outras. Nasce uma mãe,nasce uma líder", define Luciana.

Por isso, te convido a ler as dicas completas da Luciana