Maternidade nas empresas: o valor das mães para o universo corporativo

Luciana Cattony é cofundadora da Consultoria Maternidade nas Empresas, que atua, desde 2017, com o propósito de apoiar as empresas a avançarem na temática da equidade de gênero e da valorização da parentalidade no universo corporativo. Confira, abaixo, as dicas de Luciana para pensar sobre parentalidade nas empresas.

1. Para desconstruir estereótipos

Maternidade e Carreira: Combatendo os Ruídos é um convite para você refletir sobre frases que nos acostumamos a ouvir porque sempre foram consideradas verdades. Como, por exemplo, carreira e maternidade são inconciliáveis. Chamamos de ruídos esses conceitos que sempre circularam por aí e acabaram aceitos, mesmo que representem um viés inconsciente - preconceitos, estereótipos ou pensamentos tendenciosos sobre um tema que induzem a decisões ou comportamentos prejudiciais. É preciso mudar essa forma de encarar o tema. Carreira e maternidade são, sim, conciliáveis. Mais do que isso: ser mãe tem tudo a ver com autodesenvolvimento e pode impulsionar a carreira. Para desconstruir essas generalizações, apresentamos 10 ruídos que já ouvimos sobre maternidade e carreira, mostramos a realidade e o quanto isso marginaliza as mulheres e as afasta do mercado de trabalho. Acesse em https://bit.ly/3NPMuyG.

2. Para aliviar o peso das mães

Uma pesquisa da Harvard Business School concluiu que filhos das mães que trabalham fora acabam tão felizes na vida adulta quanto os filhos de mães que ficaram em casa . A pesquisa com mais de 100 mil homens e mulheres de 29 países também mostrou que crianças criadas por mulheres que têm uma carreira, quando adultas, têm mais chances de serem grandes empreendedoras e geralmente, têm melhor desempenho em suas carreiras por terem referência dentro de casa. O que influencia a felicidade de um filho é a qualidade das relações e não o fato de se as mães trabalham ou não fora de casa.

3. Para humanizar as lideranças

Em um mundo em que as relações estão cada vez mais frágeis e os modelos convencionais de gestão fadados ao fracasso, é preciso conectar-se ao que é essencial e verdadeiro. Em Líder humano gera resultados , Ligia Costa compartilha lições valiosas que aprendeu ao longo de sua carreira. É fundamental integrar as inteligências física, mental, emocional e espiritual. Escolha ser esse tipo de líder e seja instrumento de transformação na vida dos outros.

4. Para mostrar a maternidade como impulso de pessoas e dos negócios

No TEDx Qual real motivo de não se contratar uma mãe , abordo a experiência familiar de diversas mulheres que encontraram um mercado despreparado para lidar com a carreira de uma mãe. A maternidade pode ser impulso de pessoas e de negócios.

5. Pacto pela Parentalidade

Cuidar de uma

criança não precisa ser um obstáculo, mas tem tudo para ser um impulso para a carreira das mulheres

e para os negócios . As mães precisam ter o direito –e, principalmente, as condições – para estar onde

elas quiserem, inclusive no mercado de trabalho. Mas, para isso, precisamos de mudanças reais que

combatam a desigualdade de gênero – e que envolvam muito mais pessoas. E você tem tudo a ver com isso. Isso mesmo, você: mãe, pai, pessoa sem filhos, profissional, pessoa que empreende, governo, todo mundo. Te convidamos a fazer a sua parte dentro do seu papel na sociedade. A boa notícia é que tem tarefa para todo mundo: dividir as atividades de casa e o cuidado das crianças, implementar a licença-parental universal nas empresas (aquela que dá à qualquer pessoa que cuida da criança o mesmo tempo de licença remunerada), criar postos de trabalho com horários flexíveis, fornecer creche nas organizações, incentivar que homens tomem os seus papéis no cuidado com os filhos e filhas, excluir perguntas sobre maternidade dos processos de recrutamento e muitas outras ações. Mais em https://www.change.org/pactopelaparentalidade. Chegou a hora de transformar tudo o que pensamos conhecer sobre a maternidade.