Aplicativo gaúcho pensado para guarda compartilhada monitora saúde e bem-estar de crianças

Há dois anos no mercado e em busca de investimento, a startup Zelle foi uma das cerca de 500 iniciativas que marcaram presença nos três dias de Gramado Summit. O objetivo da plataforma é auxiliar pais, mães e cuidadores na rotina das crianças, oferecendo funções como agenda, troca de mensagens e ficha médica completa. A empresa foi idealizada pela sócia Aline Poulsen, que, ao passar por um divórcio, enfrentou dificuldades em se comunicar com o ex-marido para resolver as questões dos filhos.



“Ela queria um aplicativo que pudesse ajudar na comunicação com o ex-marido durante a guarda compartilhada, para dividir as informações de saúde das crianças, mas não encontrou nada parecido”, conta Adriana Wiechorek, responsável pelo marketing da Zelle. À frente da plataforma, que foi incubada pelo Centro de Empreendimento em Informática da UFRGS (CEI), também estão Daniel Romani e Marília Rochedo.

Como baixar o aplicativo

Disponível para Android e IOS, o aplicativo conta com um período gratuito de 30 dias para teste, e, após um mês de uso, é oferecido ao usuário planos mensais e anuais, que partem de R$14,90. “ Trabalhamos com uma assinatura por família, que pode conectar até 10 pessoas, seja avô, irmão, tia, envolvidos no cuidado com a criança. No app, são reunidas e todas as informações sobre saúde, exames, receitas médicas ”, descreve Adriana.



Com média de 300 novos cadastros por mês, a Zelle também produz conteúdos educativos para as redes sociais (@zelle.app) que falam sobre educação, guarda compartilhada e, ainda, sobre a importância do círculo de apoio na formação de uma criança.



O foco do negócio são pais e responsáveis, mas, entre os planos de expansão para o futuro, está a ampliação da atuação do aplicativo para espaços de saúde. “Já estamos com projetos rodando com uma clínica de psicopedagogia. Neste caso, o aplicativo vai incluir algumas funções diferentes, o que ainda não é o nosso foco, mas, para o futuro, quem sabe”, revela Adriana.



Durante a Gramado Summit, a startup participou da etapa inicial de duas batalhas, não foi classificada, mas segue em busca de investimento e apoiadores. Para se cadastrar gratuitamente, basta baixar o app ou acessar o site da startup (www.zelle.com.br).