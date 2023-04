Startup gaúcha cria aplicativo com conteúdos educacionais para mães

Nem só de palestras foi feita a Gramado Summit. Mais de 500 startups se reuniram em estandes no Serra Park para apresentarem seus projetos em busca de investimento e networking. Uma delas foi a Mamãe Completa. Com a proposta de ser a Netflix da maternidade, a plataforma tem como objetivo reunir em um único espaço diferentes conteúdos necessários para mães e cuidadores. O projeto, que iniciou como um curso na Hotmart, ganhou um aplicativo há cerca de um ano. Com cerca de 50 mil usuárias e 6 mil acessos diários no app, a Mamãe Completa oferece conteúdos de educação e saúde pensados desde a gestação até os sete anos da criança.

Marina Vasão, head de operações da marca, conta que a iniciativa foi criada por Guilherme Cunha, que viu as dificuldades e dúvidas de sua irmã no início da trajetória na maternidade. "O Mamãe Completa não foi fundado por uma mulher. Foi criado pelo Guilherme, porque ele viu que a irmã dele estava com muitas dúvidas, sempre voltava nos médicos com dúvidas, e não existia um curso que tivesse todos os profissionais da área da saúde e da educação. Era um curso de sono, outro de amamentação. E cada curso desses é muito caro, então por que não juntar tudo isso em um único lugar?", conta Marina sobre o início da plataforma.



Hoje, o aplicativo conta com uma versão gratuita e uma paga, que custa R$ 479,00 por ano. "São videoaulas feitas por profissionais da área da saúde e da educação. Hoje, dentro do nosso aplicativo, temos mais de 80 profissionais trazendo conteúdos rápidos e dinâmicos , porque sabemos que a mãe moderna não tem tempo. Ela tem que cuidar do filho, da casa, do trabalho. Então, trazemos conteúdos rápidos e que ela consiga pelo menos escutar enquanto ela está fazendo as suas tarefas", explica Marina, que entrou no negócio com o objetivo de agregar o olhar das mulheres. "Entrei para trazer o pensamento da mãe, porque não tinha mulher no board, e aí remodelamos e transformamos ele no Netflix da maternidade", conta.



A startup foi à Gramado Summit em busca de troca de experiências e investimento. "É um grande espaço para networking e para mostrar o Mamãe Completa para mais pessoas: mães, pessoas que não são mães, investidores", destaca.



Com mais de 400 mil seguidores no Instagram (@mamaecompleta.oficial), Marina conta que a rede é um dos principais meios de conversão para o app, que conta, também, com conteúdos voltados para as crianças. "Não cuidamos só da mãe. Temos programas interativos, como aula de inglês, dança. Estamos trazendo um programa de inovação para crianças, para conseguirem aproveitar e aumentarmos ainda mais o uso do nosso aplicativo", pontua.